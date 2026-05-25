Ярославль ждет дождливая и прохладная неделя

В Ярославле на этой неделе средняя дневная температура воздуха составит +13 градусов, прогнозируются дожди. Прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Понедельник, 25 мая, станет самым теплым днем недели: ожидается до +21 градуса. Во вторник похолодает до +13 градусов, а к четвергу температура опустится до +10 градусов. Постепенно теплеть начнет в пятницу: в этот день воздух прогреется до +11, в субботу — до +12, в воскресенье — до +17 градусов. По ночам в начале недели прогнозируется +5…+8 градусов, во второй половине — +3…+4 градуса.

Осадки в виде дождя ожидаются на протяжении всей недели, за исключением выходных.

Алла Чижова