Трамп: новая сделка не позволит Ирану создать ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о завершении конфликта с Ираном будет «полной противоположностью» Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). При этом он уточнил, что условия сделки пока проходят согласование.

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Господин Трамп пообещал, что сделка с Ираном «либо будет великолепной и значимой», либо США не станут ее заключать. «Это будет полная противоположность катастрофическому СВПД, заключенному провалившейся администрацией Обамы, который стал прямым и открытым путем к получению Ираном ядерного оружия. Нет, я не заключаю таких сделок»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп накануне говорил, что проект мирного договора почти согласован. The Guardian уточняла, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пока не одобрил соглашение. По данным Axios, документ предусматривает продление перемирия на 60 дней, а также открытие Ормузского пролива. Еще одно положение сделки касается ядерного оружия: Иран обязан отказаться от планов его создания, а также начать переговоры о приостановке программы обогащения урана и вывозе имеющихся запасов обогащенного сырья.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном приказала долго ждать».