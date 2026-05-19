Война с Ираном приказала долго ждать

Возобновление американских ударов по Ирану было запланировано на 19 мая, но его отложили по просьбе стран Персидского залива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что сейчас ведутся «серьезные переговоры». В то же время американский лидер подчеркнул, что США готовы к новому натиску на Исламскую Республику, если дипломатические усилия не дадут результатов.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Новая операция против Ирана, начало которой якобы было запланировано на 19 мая, отложена по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social вечером 18 мая. «В настоящее время ведутся серьезные переговоры, и, по мнению великих лидеров и союзников (имеется в виду руководство стран Персидского залива.— “Ъ”), будет достигнуто соглашение, приемлемое для США, а также для всех на Ближнем Востоке и за его пределами»,— пояснил президент США. На тот случай, если переговоры с Ираном сорвутся, командованию вооруженных сил (ВС) США поручено сохранять готовность в любой момент перейти к полномасштабной военной операции, предупредил Дональд Трамп.

Общаясь в тот же день с журналистами, американский лидер пояснил: «есть очень хорошие шансы» на то, что иранские лидеры «смогут что-то придумать». «Если мы сможем это сделать (заключить сделку.— “Ъ”), не подвергая их массированным бомбардировкам, буду очень рад,— добавил Трамп.— Это очень позитивное событие, но посмотрим, к чему это приведет». Он признал, что американские переговорщики и раньше допускали вероятность договоренностей, однако нынешняя ситуация «немного отличается».

Деталей Трамп не привел, однако добавил, что проект сделки предполагает полный отказ Ирана от ядерного оружия. «Теперь они (иранские переговорщики.— “Ъ”) должны облечь это в письменную форму»,— отметил он.

Американские источники Axios подтверждают, что на днях руководство Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ направило США «единый сигнал». Он сводился к тому, что переговорному процессу с Ираном необходимо дать еще один шанс. «Если вы нанесете удар по Ирану, мы все за это заплатим»,— пересказывает собеседник Axios послание стран Персидского залива Соединенным Штатам. «На них (иранские власти.— “Ъ”) оказывается давление, чтобы они отреагировали должным образом (на призывы к сделке.— “Ъ”),— заявил Axios высокопоставленный американский чиновник.— Нам нужен настоящий, основательный и детальный разговор. Если этого не произойдет, мы будем вести разговор посредством бомб».

Как уточнил 19 мая посол Ирана в КНР Абдолреза Рахмани-Фазли, дополнительный импульс переговорам придали Китай и Пакистан.

После того как Трамп сообщил о решении отложить удары по Ирану, президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, что диалог между сторонами конфликта действительно ведется, однако это не означает готовности Тегерана капитулировать.

«Исламская Республика Иран вступает в диалог с достоинством, авторитетом и сохранением прав нации и ни в коем случае не отступит от законных прав своего народа и страны»,— заявил иранский президент в соцсети X.

Пезешкиан добавил, что иранское руководство будет «до последнего вздоха» служить своей нации и отстаивать ее интересы.

Суть последних мирных предложений, направленных Вашингтону, раскрыл заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, выступая 19 мая на встрече с членами комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского Меджлиса. В них содержатся следующие требования:

прекращение боевых действий на всех фронтах,

вывод американских сил из районов, прилегающих к Ирану,

снятие американской блокады иранских портов,

выплата компенсации за последствия боевых действий,

отмена всех односторонних американских санкций и решений Совета Безопасности ООН против Ирана.

При этом Гарибабади подчеркнул, что сохранение права Ирана на обогащение урана и мирную ядерную программу — это одна из его ключевых переговорных позиций.

Военная разведка США предупреждает, что Тегеран подготовился к возобновлению войны за то время, пока «на земле» с 8 апреля действовал режим прекращения огня. По словам официальных лиц, общавшихся с The New York Times (NYT), иранские силы разобрали завалы на некоторых военных объектах, подвергшихся американо-израильским бомбардировкам, и переместили пусковые установки ракет. Кроме того, ВС Исламской Республики повысили точность своей ПВО, изучив траекторию движения американских истребителей и бомбардировщиков. Но наибольшая опасность, по словам собеседников NYT, состоит в возросшей уверенности иранского руководства в своей способности противостоять США и Израилю.

Источники NYT не исключают, что заявления Трампа о решении отложить новую волну ударов по Ирану могут быть средством дезинформации и Белый дом способен внезапно объявить о возобновлении войны. Интригу в этой ситуации склонен поддерживать и сам президент США, который, общаясь с журналистами, сказал, что атака на Иран отложена, «может быть, навсегда, а может быть, ненадолго».

Нил Кербелов