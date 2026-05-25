Жителей Сочи предупредили об учебных стрельбах в морпорту

Власти Сочи проинформировали жителей и гостей города о проведении плановых учебных стрельб в акватории морского порта. Тренировочные мероприятия запланированы на 25 мая и будут проходить в вечерние часы.

Как сообщили в администрации города-курорта, учебные стрельбы организованы в период с 20:00 до 23:00. Перед началом мероприятий предусмотрено речевое оповещение населения Центрального района. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что проводимые действия являются плановой отработкой навыков и направлены на обеспечение безопасности.

Отмечается, что подобные тренировки проводятся в контролируемых условиях и не несут угрозы для жителей и туристов. В администрации подчеркнули, что отработка взаимодействия и действий в рамках подобных мероприятий является частью системной работы по поддержанию готовности силовых структур.

Дополнительно сообщается, что в течение прошедшей ночи дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Аппараты нейтрализованы над территориями 14 регионов страны.

В регионе также действует установленный порядок, запрещающий фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также распространение информации о военных объектах и местах их расположения. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации достигает 300 тыс. руб. За нарушение предусмотрена административная ответственность, включая штрафные санкции.

