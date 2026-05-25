Дом отдыха у станции Сортировочная в Петербурге выставили на торги за 57 млн рублей

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга предпринял очередную попытку продать бывшее общежитие железнодорожников на Южном шоссе, 36. Четырехэтажное здание площадью 4,2 тыс. кв. м, построенное в начале XX века по проекту архитектора Генриха Войневича, оценили в 57 млн рублей. Аукцион назначен на 24 июня. Продать объект не могут уже более семи лет — последние торги в 2019 году не состоялись из-за отсутствия заявок.

По данным «Делового Петербурга», здание, расположенное на пересечении Южного шоссе с Сортировочной-Московской улицей, находится в аварийном состоянии. В 2008 году дом признали аварийным и начали расселять, в последние годы он неоднократно горел. Крыша здания разрушена, дальнейший ремонт Жилищное агентство Невского района сочло нецелесообразным.

В отчете об оценке указано, что наиболее эффективным использованием объекта после реконструкции может стать размещение коммерческих помещений и квартир.

Конторщиков Кирилл

Конторщиков Кирилл