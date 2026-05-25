Песков не увидел на Западе осуждения ударов по колледжу в ЛНР

Кремль не видел официальных заявлений Запада, осуждающих удар ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что представители нескольких западных СМИ отказались ехать на место трагедии.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Господин Песков назвал удар по колледжу варварством и терактом. «Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять, как осуждение»,— сказал представитель президента на брифинге.

По словам пресс-секретаря, несколько западных журналистов не поехали к месту ударов под различными предлогами. «Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ»,— убежден Дмитрий Песков.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали более 60 детей. 24 мая в МИД России сообщили, что на место удара направились более 50 иностранных журналистов.

