Захарова: более 50 иностранных журналистов направились в Старобельск

Более полусотни иностранных журналистов направились в Старобельск в ЛНР, где в ночь на 22 мая были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«В ЛНР сегодня полетели представители СМИ из 19 зарубежных стран», — заявила госпожа Захарова. По ее словам, работать будут сотрудники СМИ Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Финляндии , Франции, США, Венесуэлы, Кубы, Катара, Ливана, ОАЭ, Пакистана и Турции, а также Китая.

Мария Захарова добавила, что «Токио своим журналистам запретил принимать участие в поездке», также «ВВС официально отказались», а «CNN в отпуске».

Согласно официальным заявлениям, в момент удара в здании пятиэтажного общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Накануне МЧС сообщило о завершении спасательных работ, были извлечены тела всех погибших. В МЧС указывали, что «всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли». Омбудсмен по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк сообщала, что среди погибших несовершеннолетних нет.