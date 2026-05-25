В Дагестане из-за дождей перекрыто движение по четырем участкам дорог

Четыре участка дорог в двух районах Дагестана закрыли после ливней. 16 муниципалитетов остались без транспортного сообщения, следует из данных ГКУ «Дагестанавтодор». СМИ сообщают об одном погибшем.

Движение перекрыто в Курахском и Чародинском муниципальных районах. На дороге к селу Хпюк размыло водопропускные трубы из-за подъема уровня воды в реке Хпеджчай. Около села Бахцуг поднялся уровень воды в реке Курах. На дороге Цуриб—Арчи обвалился верховой откос. Для расчистки направлен фронтальный погрузчик. Движение на этом участке обеспечено по временной схеме.

По данным Telegram-канала Mash, из-за потопов в Чечне и Дагестане погиб один человек, еще двое пострадали. Более 2 тыс. человек остались без света в Махачкале и Хасавюрте из-за подтоплений на электростанциях.

Паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в апреле, тогда прорвало плотину Геджухского водохранилища. В нескольких районах сошли оползни. По данным властей, пострадали более 200 тыс. человек, были погибшие. 7 мая МЧС отчиталось, что в Дагестане не осталось подтопленных домов и участков.