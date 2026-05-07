В Дагестане не осталось подтопленных домов и участков

В Дагестане полностью восстановлены энерго- и газоснабжение. В республике нет подтопленных домов и приусадебных участков, сообщило МЧС России.

Прибывшие в республику спасатели из других регионов заканчивают свою работу. В регионе продолжают оказывать адресную помощь, также ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили в ведомстве.

Паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля, тогда прорвало плотину Геджухского водохранилища. Также в нескольких районах республики сошли оползни. По данным властей, пострадали более 200 тыс. человек, несколько погибли. Было повреждено более 6 тыс. зданий и около тысячи социальных объектов.