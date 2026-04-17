В Дагестане после паводков начались оползни

Паводковая ситуация в Дагестане постепенно улучшается. Подтопленными из-за сильных дождей остаются 120 жилых домов, 129 приусадебных участков и шесть участков автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

При этом в ведомстве предупредили, что в нескольких районах Дагестана активизировались оползневые процессы. В селах Гурбуки и Карабудахкент Карабудахкентского района есть угроза размытия фундамента. Жителей домов эвакуировали, ведутся работы по укреплению берега и изменению русла реки, сообщили в ведомстве.

В четырех муниципалитетах республики идут работы по восстановлению энергоснабжения, отметили в МЧС. В 15 пунктах временного размещения на территории Дагестана остаются 527 человек, в числе которых 176 детей. Жители пострадавших районов подали более 190 тыс. заявлений об оказании разных видов помощи. Оперштаб провел обследование около 13 тыс. домовладений для определения ущерба.

В конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. Вторая волна паводка началась 5 апреля. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. В республике погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. В Дахадаевском районе Дагестана после дождей оползни повредили около 100 домов. В муниципалитете действует режим ЧС.