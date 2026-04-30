Меликов: более 200 тыс. человек пострадали из-за наводнений в Дагестане

Более 200 тыс. человек пострадали из-за наводнений в Дагестане в конце марта и начале апреля. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меликов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Сергей Меликов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Стихия затронула территории, на которых проживает более 1,5 млн жителей республики»,— рассказал господин Меликов на совещании с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО (цитата по «РИА Новости»). По его словам, повреждены более 8 тыс. домов. Есть объекты, которые не подлежат восстановлению, добавил глава республики.

Паводки в Дагестане начались после продолжительных ливней. Погибли шесть человек. Более 6 тыс. зданий и около тысячи социальных объектов повреждены. Погибло более 1 тыс. голов малого и крупного рогатого скота.