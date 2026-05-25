В Ярославский зоопарк привезли амурскую тигрицу

В Ярославский зоопарк прибыла тигрица по кличке Услада в рамках программы по формированию и сохранению популяции амурского тигра Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) и Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР). Об этом сообщили в зоопарке.

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Тигрица родилась в 2017 году в Московском зоопарке, ее родители — амурские тигры Тихон и Барышня. Жила Услада в Ростовском зоопарке, откуда ее и привезли.

«Дорога из Ростовского зоопарка была долгой, но Услада быстро освоилась на новом месте: осмотрелась, успокоилась и уже вскоре подкрепилась. Некоторое время тигрица будет находиться на карантине в помещении, и увидеть ее в вольере не получится»,— рассказали в зоопарке.

Для тигрицы подготовили просторный вольер, где она будет жить.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что осенью 2025 года в Ярославском зоопарке умер амурский тигр по кличке Тамерлан.

