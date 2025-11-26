В Ярославском зоопарке умер амурский тигр по кличке Тамерлан. Об этом сообщили на странице учреждения ВКонтакте.

Тигр Тамерлан любил спать на помосте, специально устроенном в его вольере

Фото: Зоя Голицына Тигр Тамерлан любил спать на помосте, специально устроенном в его вольере

Фото: Зоя Голицына

«Он был одной из ярких звезд зоопарка и ушел после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием, которое не щадит ни людей, ни животных»,— говорится в сообщении Ярославского зоопарка.

Тамерлан жил в Ярославском зоопарке с 2012 года. По информации муниципального архива Ярославля, шестимесячного тигренка нашли в деревянном ящике на окраине Москвы. Он был направлен на передержку. Узнав из СМИ о находке, директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили обратился к директору департамента природопользования Москвы с просьбой о передаче животного. Согласие было получено и в сентябре 2012 года тигр приехал в зоопарк.

