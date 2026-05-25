Безопасным для массовых мероприятий парк 1000-летия сделает московская компания

В Ярославле контракт на обустройство парка 1000-летия камерами видеонаблюдения и другими системами заключили с московским ООО ПКФ «Промышленный альянс». Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Стоимость контракта составила 20,5 млн руб., что почти на 3 млн меньше начальной цены на торгах. Подрядчик смонтирует системы охранного телевидения, аудиотрансляции, беспроводного доступа к сети Wi-Fi, а также займется освещением. На работы уйдет 45 дней.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году в парке 1000-летия пройдет городской пикник «Пир на Волге» из-за проведения ремонтных работ на Стрелке. Для проведения массовых мероприятий парк должен получить паспорт безопасности. Для этого в парке необходимо провести ряд работ.

Алла Чижова