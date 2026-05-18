В Ярославле изменят место проведения «Пира на Волге»

В Ярославле городской пикник «Пир на Волге» в этом году пройдет в парке 1000-летия из-за проведения ремонтных работ на Стрелке. Об этом на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил заммэра — директор департамента финансов Андрей Данц.

«Площадка Стрелки выходит сейчас на первый этап реконструкции. Ввиду этого точкой опоры основных городских мероприятий, таких как "Пир на Волге", будет парк 1000-летия»,— сказал господин Данц.

Для проведения массовых мероприятий парк должен получить паспорт безопасности. На эти цели выделяется 10 млн руб. На эти средства среди прочего установят систему видеонаблюдения и оповещения. Мероприятия завершат к августу. После получения паспорта готовности площадку намерены использовать для проведения других массовых мероприятий.

