Западный обход липецкой Лебедяни достроит воронежское «СМУ-90» за 327 млн рублей

ОКУ «Липецкавтодор» заключило контракт на завершение строительства Западного обхода Лебедяни с воронежским ООО «СМУ-90» братьев Агаронян. Компания получила подряд по начальной цене 326,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В ходе конкурса «СМУ-90» обошло одного неназванного участника, оценившего свои услуги в 266,1 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. По итогам 2025 года выручка общества составила 10 млрд руб. (+49%, годом ранее — 6,9 млрд), чистая прибыль — 272 млн руб. (-10%, 302 млн). С 2011 года «СМУ-90» выиграло 451 госконтракт на 48 млрд руб. в сумме. ОКУ «Липецкавтодор» занимает четвертое место среди крупнейших заказчиков (шесть закупок на 4,2 млрд руб. в сумме).

Завершить строительство обхода необходимо до 30 ноября 2027 года. Подрядчику предстоит восстановить ось трассы, провести вырубку насаждений и переустройство инженерных коммуникаций, обустроить земляное полотно и дорожную одежду.

В августе 2024 года контракт на строительство Западного обхода Лебедяни выиграло тамбовское ООО «Аркс7» Максима Дербина. В феврале этого года стало известно, что «Липецкавтодор» расторг соглашение на 491,9 млн руб. в одностороннем порядке, а УФАС по Липецкой области в связи с этим внесло организацию в реестр недобросовестных поставщиков до августа 2027-го. Это произошло на фоне банкротства компании по ее же инициативе. В июле 2025 года тамбовский арбитраж ввел в отношении «Аркс7» процедуру наблюдения. Сумма требований кредиторов к обществу при этом составляла 1,35 млрд руб. На 16 июня запланировано рассмотрение отчета временного управляющего должника Юлии Шиленко.

В марте этого года управление СКР по Липецкой области возбудило в отношении владельца и главы «Аркс7» Максима Дербина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, подрядчик заключил два госконтракта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а полученные бюджетные средства использовал не по целевому назначению. Предварительный ущерб от его действий оценивался в 300 млн руб.

Алина Морозова