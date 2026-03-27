Главу тамбовского дорожника заподозрили в хищении 300 млн в Липецкой области

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении главы компании-подрядчика ремонта дорог в регионе. Ущерб от его действий оценивается в 300 млн руб. Об этом сообщили в Следкоме. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре и владельце тамбовского ООО «Аркс7» Максиме Дербине.

По версии следствия, подозреваемый заключил два госконтракта на работы в Елецком и Лебедянском округах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (действовал в 2019–2024 годах). Полученные бюджетные средства он вместе с коллегами использовал не по целевому назначению, в частности направив их на исполнение других соглашений.

«С целью придания правомерного вида расходованию денежных средств фигуранты оформили фиктивные финансово-хозяйственные документы, содержащие недостоверные сведения о якобы целевом использовании бюджетных средств»,— рассказали в СКР.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УФСБ России по Липецкой области.

По данным Rusprofile, ООО «Аркс7» было зарегистрировано в Тамбове в июле 2016 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный собственник и генеральный директор — Максим Дербин. Он же руководит и владеет липецким ООО «Центр лаборатории», которое занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией. 2024 год ООО «Аркс7» закончило с выручкой 1,8 млрд руб. и чистой прибылью 18 млн руб. Компания выиграла 36 госконтрактов на 5,4 млрд руб. в сумме.

С августа 2025 года «Аркс7» состоит в реестре недобросовестных поставщиков — до августа 2027-го. Это решение приняло липецкое УФАС после расторжения госконтракта с компанией. По данным портала госзакупок, речь идет о подряде на проектирование, капремонт и содержание дороги Усмань — Девица — Крутченская Байгора в Усманском районе. Тамбовский дорожник выиграл соответствующий конкурс еще в конце 2021 года, снизив начальную цену контракта со 197,1 млн до 188,4 млн руб. Итоговая стоимость подряда составила 182,1 млн руб. Компания выполнила работы на 181,66 млн руб., получив за них 181,74 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, в январе 2026 года с «Аркс7» расторгли еще два госконтракта — на реконструкцию дороги регионального значения Голиково — Задонье — Задоньевский в Елецком округе за 302,8 млн руб. и на строительство Западного обхода Лебедяни за 491,9 млн руб. В Елецком округе компания не приступила к работам, получив за них 121,1 млн руб. В Лебедянском округе она исполнила обязательства на 198 млн руб., они полностью оплачены.

С июля 2025 года в «Аркс7» идет процедура наблюдения по его же иску о самобанкротстве. Временным управляющим утверждена Юлия Шиленко. Заседание по рассмотрению ее отчета назначено на 14 апреля. По данным Rusprofile, сумма требований кредиторов составляет 1,35 млрд руб.

