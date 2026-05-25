В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности

На территории Ярославской области сняли режим беспилотной опасности, действовавший с 2:14 25 мая. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ночью на подлете к Ярославлю силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили массовую атаку БПЛА. Осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась.

На территории области могут находиться фрагменты БПЛА. При их обнаружении необходимо сначала отойти на безопасное расстояние, а затем сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Алла Чижова