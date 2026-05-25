Ярославская область подверглась массовой атаке украинских БПЛА

В ночь на 25 мая на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ была отражена массовая атака украинских БПЛА, в результате чего незначительно пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

«Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет»,— сообщил губернатор.

В целях обеспечения безопасности ночью было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас перекрытие снято.

Губернатор поблагодарил за слаженную и качественную работу подразделения Министерства обороны, министерство региональной безопасности Ярославской области и силовые ведомства.

Угроза атаки беспилотников сохраняется. На территории региона могут находиться фрагменты сбитых летательных аппаратов, приближаться к которым запрещено. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ночью для полетов был закрыт ярославский аэропорт. Ограничения были сняты в 6:34. Режим беспилотной опасности также объявлялся в соседней Костромской области.