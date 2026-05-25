Ярославский аэропорт вновь закрыли для полетов

Аэропорт Ярославля (Туношна) закрыт для полетов. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила в своем канале в «Максе» в 0:09 25 мая.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 24 мая аэропорт также приостанавливал работу. Он перестал принимать и выпускать воздушные суда в 6:10 и возобновил работу в 9:57. Ограничения не привели к задержке или отмене рейсов, так как они не были запланированы.

Ближайший рейс ожидается в 21:40 из Казани.

