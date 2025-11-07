Трамп сообщил о присоединении Казахстана к «соглашениям Авраама»

Казахстан присоединился к «соглашениям Авраама» и стал первой страной, которая приняла такое решение за время второго президентского срока президента США Дональда Трампа. Об этом господин Трамп сообщил после телефонного звонка с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Соглашения Авраама» — серия мирных договоров, подписанных в 2020-2021 годах между Израилем и рядом арабских государств, включая ОАЭ, Бахрейн и Марокко. Посредником выступали США. В основе соглашений лежит нормализация дипломатических отношений, расширение экономического, технологического и оборонного сотрудничества между сторонами.

«Казахстан — первая страна моего второго срока, присоединившаяся к "соглашениям Авраама", первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру», — написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он также отметил, что это соглашение стремятся заключить многие страны. По его словам, об официальной церемонии подписания объявят позже.

Позднее американский президент заявил журналистам, что его визит в Казахстан «вполне возможен». Господин Трамп отметил, что у страны есть «богатые природные ресурсы», и ей управляет «прекрасный президент».

О намерении Казахстана присоединиться к «соглашениям Авраама» накануне писал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, нынешний шаг скорее символичен и призван подчеркнуть, что документ — это инициатива США, направленная на развитие сотрудничества Израиля с арабскими и мусульманскими странами.