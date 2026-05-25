Ярославль встретил «Локо» после победы в Москве

Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо» вернулась домой с Кубком Харламова после победы в Москве. Об этом сообщается в соцсетях команды.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 24 мая «Локо» в шестом матче финальной серии обыграл «Спартак» и в четвертый раз завоевал главный трофей Молодежной хоккейной лиги.

Матч проходил днем, в Ярославль команда прибыла в районе 22 часов и отправилась к МФСК «Локомотив» на проспекте Фрунзе. Там их встретили главный тренер «Локомотива» Боб Хартли и часть игроков основной команды, а также болельщики. Около спортивного комплекса хоккеисты «Локо» поднимались на небольшую сцену и поднимали Кубок Харламова под радостные возгласы болельщиков. Команду осыпали золотым конфетти.

Также 24 мая в Ярославле состоялся чемпионский парад, посвященный победе ХК «Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина. Как он прошел — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова