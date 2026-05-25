Сезонное умягчение

“Ъ” продолжает рассказывать о главных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты осенних выборов в Госдуму. Отличительной особенностью прошлой недели стал особый интерес партийцев к двум темам: они дружно боролись с разного рода ограничениями и столь же охотно выдвигали специфические «сезонные» инициативы. Причем в антизапретительной активности единороссы, вопреки обыкновению, оппозиционерам ничуть не уступали.

Новый информационный курс «Единой России» (ЕР), призванный доказать россиянам, что она вовсе не является «партией запретов», проявился еще в апреле, когда видные единороссы взялись критиковать различные ограничительные инициативы (в том числе и исходящие от их однопартийцев). А на прошлой неделе суть этого подхода на встрече с журналистами разъяснил секретарь генсовета ЕР, сенатор Владимир Якушев:

«Мы публично поясняем, почему не стоит сегодня вводить запреты и усиливать жесткие меры, не стоит вводить цензуру, почему нужно опираться на мнение граждан, общественных организаций, экспертов».

Доходить до «запретительского маразма» нельзя, а люди в большинстве случаев «сами разберутся, что и как ограничивать», подчеркнул господин Якушев.

Пример такого подхода подал сам секретарь генсовета (и по совместительству первый вице-спикер Совета федерации), который на заседании комитета СФ неожиданно «разгромил» поправки о согласовании кандидатур на должности региональных министров спорта с Министерством спорта РФ. Такую практику он назвал порочной, посетовав, что «губернатор скоро даже техничку не сможет назначить» (правда, это не помешало сенаторам одобрить закон). А глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский не менее жестко осудил идею одного из членов Общественной палаты РФ запретить доступ в соцсети пользователям младше 14 лет. «Общество уже устало от подобных инициатив. Предлагаю авторам таких и многих других "новаций" заняться чем-то более полезным»,— заявил единоросс.

Оппозиционеры, в свою очередь, отреагировали на новость о том, что в Томской области школьникам запретили одежду с иностранными надписями.

ЛДПР решила обратиться в Рособрнадзор на предмет обоснованности подобных «контрпродуктивных» ограничений. А вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков пообещал потребовать от Минпросвещения разъяснений о том, «чья это идея»: «Если самодеятельность на местах — запрет нужно отменять. Если федеральный приказ — тем более».

Другой особенностью прошлой недели стало выдвижение партийцами «сезонных» инициатив. Те же «Новые люди» в лице их лидера Алексея Нечаева в преддверии вузовских экзаменов предложили дать студентам право сдавать выпускные работы только в электронном виде. ЕР тоже отработала учебную тематику, проведя неделю приемов граждан по вопросам образования (включая ОГЭ и ЕГЭ). Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минпромторг провести «разъяснительную работу» с производителями резко подорожавшего мороженого. А думская фракция КПРФ на старте сезона массовых отпусков обратилась в МВД с просьбой снизить госпошлины за выдачу биометрических загранпаспортов и внедрить механизм их ускоренного оформления.

Другие партийные мероприятия прошедшей недели были связаны с традиционной предвыборной повесткой.

ЕР подвела итоги выдвижения на внутрипартийные праймериз (переизбраться в Госдуму пожелали около 75% действующих депутатов) и вечером 24 мая объявила о старте электронного предварительного голосования, которое продлится неделю. КПРФ опубликовала свою программу «10 шагов к справедливости и возрождению» с привычным набором лозунгов: остановить рост цен, снизить пенсионный возраст, национализировать «богатства России», вернуть свободный интернет. «Новые люди» запустили широкое обсуждение своего «Манифеста женщин России», который обещает стать одной из «фишек» их избирательной кампании. А ЛДПР торжественно открыла в Уфе улицу Владимира Жириновского и похвалилась избранием своего депутата Госдумы Дмитрия Свищева главой объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

Депутаты Госдумы на прошлой неделе снова встречались с избирателями в регионах, но и о законотворческой деятельности не забывали. Тематика внесенных инициатив была достаточно широкой и, как правило, отражала партийные приоритеты.

Так, единороссы пополнили серию законопроектов о поддержке участников СВО поправками, предоставляющими статус ветерана боевых действий работающим в зоне спецоперации гражданским саперам МЧС. Либерал-демократы отметились очередной антимигрантской инициативой, выступив за введение специальных квот на расселение иностранцев в целях противодействия образованию «этнических анклавов». Эсеры продолжили бороться за повышение благосостояния родителей, предложив вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет и ввести налоговый вычет с семейных расходов на посещение выставок, театров и музеев (с зачислением выплат на «Пушкинскую карту»). Ну а коммунисты внесли поправку, требующую учитывать мнение жителей при принятии решений о ликвидации или реорганизации медицинских учреждений на селе.

Еще несколько важных для партийцев законопроектов отправлены на отзыв в правительство. Например, ЛДПР предложила усилить административную ответственность банков за навязчивые звонки и давление при взыскании задолженности. КПРФ снова выступила по одной из любимых тем — о злоупотреблении служебным положением в ходе выборов,— призвав расширить перечень таких деяний и увеличить штрафы для чиновников. А справоросс Дмитрий Гусев прислушался к жалобам россиян, которые хотели бы при звонках в управляющие компании общаться с живыми людьми, и подготовил поправку к Жилищному кодексу, запрещающую использовать автоматизированные системы и голосовых помощников как основной или единственный способ взаимодействия с жильцами.

— Плотность и количество сообщений в СМИ о работе парламентских партий продолжают нарастать. Публикация рейтингов после двухнедельного перерыва на майские праздники и корректировка методики опросов ВЦИОМа вызвали много публикаций в СМИ и социальных медиа как относительно общей иерархии турнирной таблицы, так и по поводу тенденций электоральной динамики «Единой России» и «Новых людей».

Кампания «Единой России» (ЕР) продолжает набирать обороты. Предварительное голосование выходит на финишную прямую, генерируя все больше информповодов (кто из нынешнего состава Госдумы не будет избираться, число участников СВО, смена политической прописки и так далее). Кроме того, много писали о выступлении мэра Сергея Собянина на отчетном форуме московской организации ЕР и о брифинге для СМИ секретаря генсовета Владимира Якушева.

Неожиданно большой резонанс вызвало открытие улицы Жириновского в Уфе (плюс в копилку ЛДПР). КПРФ вслед за ЕР начинает идеологический марафон: коммунисты на неделе представили предвыборную программу. «Справедливая Россия» (СР) анонсировала программный документ на следующую неделю. Основной же интерес медиа был связан с назначением и активностью представителя СР Яны Лантратовой на посту уполномоченного по правам человека.

— Главный итог недели — «Новые люди» все заметнее становятся самостоятельным игроком со своей повесткой. Партия работала с темами трудоустройства, городской среды, защиты женщин и отключений интернета. Особенно удачным оказался последний сюжет: атаку оппонентов удалось превратить в разговор о нормальной жизни без избыточных запретов.

«Единая Россия» держалась на праймериз, региональных проектах и «Народной программе». Но спор об интернете показал, что партии власти приходится не только задавать повестку, но и реагировать на неудобные темы.

КПРФ сохраняет привычную линию: советская память, пионерия, социальные вопросы и давление на коммунистов в регионах. Это работает на ядро, но пока не расширяет аудиторию. ЛДПР выглядит слабее: вновь заметнее всего оказалась память о Жириновском, а инициативы по ипотеке и долгам не сложились в образ партии будущего. У «Справедливой России» повестка распалась на Центробанк, Кубу, экологию и социальные выплаты — набор тем без ясного политического лица.

— Вторая половина мая стала удачным временем для активизации партий. Повестка стала менее плотной, и партиям было в нее легче попасть. Но большого прорыва не случилось.

У «Единой России» есть два направления активности. На электоральном она скорее повторяет привычные форматы вроде окружных конференций, собственно электоральный эффект которых не всегда очевиден. Плюс нет какого-то полноценного противоядия от ухудшения рейтинговой динамики и роста тревожности. Второе направление — медийное: ЕР попадает в повестку в связи с конфликтами вокруг праймериз. Возможно, этого достаточно для прогрева интереса к партии.

Плюс есть прогноз Александра Харичева (глава управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.— “Ъ”) о целесообразности для ЕР преодолеть планку в 50% голосов. Это воспринимается более реалистично, чем слухи про 55% или 60%, но это все же размытый ориентир: всегда есть риск соцсоревнования регионов для обеспечения высоких результатов за счет административной мобилизации и коррекции.

КПРФ не может разорваться между внешнеполитической и экономической повесткой, а такое слияние с властью не дает избирателю сигнала, что Компартия — оппонент системы, а не ее часть. «Новые люди» после паузы (когда они немного испугались роста рейтингов) пытаются присоединяться к текущим темам вроде защиты томских школьников от запрета одежды с иностранными надписями. Пусть молодежь на выборы почти не ходит, но это присоединение к понятным ценностям без собственно оформления их политическим контентом.

ЛДПР не очень удачно определяется с тем, какими событиями подтвердить свой тезис о третьем или даже втором месте в соцопросах. А «Справедливая Россия», как и КПРФ, пытается совмещать военно-радикальную и социальную риторику, но в повестке больше взлетает первая, а электорально она мало что добавляет.