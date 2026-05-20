Близкие контакты партийного типа

«Единая Россия» (ЕР) настраивает участников будущих выборов на максимально тесный контакт с избирателями и их чаяниями. Об этом секретарь генсовета партии Владимир Якушев рассказал на встрече с журналистами 19 мая. От кандидатов требуют умения заряжать граждан на позитив и отвечать на порой жесткую критику. Оценивать выдвиженцев будут не только по итогам внутрипартийных праймериз, но и с помощью социологии, и кандидаты с низкими рейтингами и высокими антирейтингами на выборы не попадут, пообещал партиец.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Якушев считает, что кандидаты-единороссы на предстоящих выборах должны идти навстречу избирателям

Для начала Владимир Якушев привел свежие уточненные данные об итогах регистрации участников предварительного голосования (ПГ) к выборам в Госдуму. Всего подано 5,2 тыс. заявлений, из них 630 — от участников СВО. Из действующих депутатов зарегистрировано 239 человек (75%), то есть фракция обновится минимум на четверть. При этом в руководстве ЕР понимают, что не все депутаты пройдут праймериз, признал секретарь генсовета: «Конкурс огромный, одиннадцать человек на место: доказывай, что ты сильнее. Изначально было сказано, что в рамках ПГ никто никого за уши тянуть не будет». Что касается бойцов СВО, то они «нормально» вливаются в партийную работу, добавил политик: «Там очень толковые ребята, они еще фору дадут многим, кто не раз в созыв входил, и с точки зрения понимания жизни, и интеллекта, и подготовки».

Параллельно в штабе ЕР готовят «светофор» для одномандатных округов (их рейтинг по уровню сложности избирательной кампании — “Ъ”). Основной пул кандидатов будет очерчен уже через полторы недели по итогам ПГ, но дополнительно в партии «проведут серьезный мониторинг» обстановки на местах и, где необходимо, внесут корректировки, отметил господин Якушев:

«Если после проведения опросов мы увидим низкий рейтинг и высокий антирейтинг, съезд оставляет за собой право заменить кандидата».

Ведь если выдвиженец олицетворяет партию и становится «токсичен», то за ЕР на территории просто не проголосуют, пояснил политик: «Если реальный лидер мнений принадлежит партии — выигрывает и партия, а если кандидат имеет большой антирейтинг — он и партию тащит вниз».

Масштабных корректировок кампании в целом в руководстве ЕР не планируют. По словам Владимира Якушева, изменения могут быть «только в одном направлении: надо идти к людям и сокращать дистанцию». Коммуникация через СМИ и соцсети не так эффективна, как было два или даже год назад, и решающую роль играют «личное общение, умение отвечать на жесткие вопросы, держать удар и эмоционально заряжать людей на плюс, а не минус», подчеркнул секретарь генсовета. Те же аргументы руководители партии держали в голове, когда рекомендовали соратникам сосредоточиться на «малых делах» и конкретных просьбах граждан. Работа в этом направлении усилилась, так как каждый депутат «за счет таких малых дел и набирает авторитет» в своем округе, уверен господин Якушев: «Когда ты идешь в то место, где у тебя были касания с людьми через малые дела, они переводят твои отношения с избирателем на другой уровень».

Затронул секретарь генсовета и весьма болезненную для единороссов тему, заверив, что «партией запретов» ЕР не является. Были лишь «личные мнения и инициативы некоторых депутатов», но в руководстве ЕР решили «не терять время на оправдания», а «менять публичную риторику» и тщательнее контролировать, «чтобы в медиа не появлялись "дикие", не согласованные с партией инициативы», рассказал Владимир Якушев: «Мы публично поясняем, почему не стоит сегодня вводить запреты и усиливать жесткие меры, не стоит вводить цензуру, почему нужно опираться на мнение граждан, общественных организаций, экспертов».

Доходить до «запретительского маразма» нельзя, убежден Владимир Якушев, а люди в большинстве случаев «сами разберутся, что и как ограничивать».

На отчетно-предвыборную кампанию, в том числе форумы «Есть результат!», развернутую ЕР в этом году, россияне «реагируют неплохо», считает партиец. Впервые на подобных мероприятиях на одной площадке присутствовали и партия, и правительство на уровне курирующих вице-премьеров, поэтому на каждой площадке участники «доносили до всех те решения, которые были приняты» и демонстрировали, что «работали вместе и сообща», сообщил секретарь генсовета. «Для меня как для человека, отвечающего головой за кампанию, это важно. Важно было дать сигнал, что мы одна команда»,— признался он.

От круглых столов, в рамках которых партийцы обсуждали и суммировали предложения отраслевиков и экспертов к «народной программе», у людей тоже «осталось очень хорошее впечатление», добавил Владимир Якушев: «И обсуждения были искренние, и предложений много получили — нормальные, толковые, земные предложения». К тому же единороссам было важно «обернуться назад» и еще раз оценить некоторые, возможно, уже забывшиеся решения прошлых лет. «Ну и хотим мы того или не хотим, но каждая уважающая себя партия должна отчитаться за свою работу»,— резюмировал секретарь генсовета.

Григорий Лейба