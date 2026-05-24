Найджел Фарадж обвинил Россию во взломе своего мобильного телефона и электронной почты
Лидер британской партии Reform UK, оказавшийся в центре коррупционного скандала, считает, что его проблемы спровоцированы «русскими хакерами». Об этом передает The Mail on Sunday. Партия, которую возглавляет Найджел Фарадж, считается сейчас самой популярной в стране.
Фото: Jordan Pettitt / PA / AP
Как уже сообщал “Ъ”, комитет по парламентским стандартам Палаты общин изучает вопрос о том, не нарушил ли господин Фарадж существующие правила, не сообщив о получении им в 2024 году £5 млн от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна.
Как пишет The Mail on Sunday, Найджел Фарадж посчитал, что информацию о подарке могли передать прессе «агенты иностранного государства». Эксперты, к которым он обратился, по словам источников газеты, пришли к выводу, что «враждебные государственные субъекты, почти наверняка связанные с Москвой» получили доступ к его телефону, электронной почте и банковским счетам.
Сам господин Фарадж в комментарии для газеты заявил, что «эти действия России вызывают глубокую обеспокоенность».
Обвинения в адрес «российских хакеров» появились в прессе через день после того, как министр обороны Британии Джон Хили потребовал от господина Фараджа заверений, что никакая часть из £5 млн не была «получена в результате сделок с российскими энергетическими компаниями, связанными с государством».
Ранее, как писал “Ъ”, лидер отделения партии господина Фараджа в Уэльсе был приговорен к десяти с половиной годам тюрьмы за получение денег за «пророссийские заявления».