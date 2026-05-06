Британия требует Reform

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 7 мая столкнется с едва ли не самым тяжелым испытанием за всю свою политическую карьеру. По подсчетам социологов, на местных выборах в Англии правящую Лейбористскую партию ожидает разгром. Триумфатором же окажется правопопулистская партия Reform UK, среди основных предложений которой — беспрецедентная массовая депортация нелегалов. Не меньшие проблемы кабинету министров Стармера обещают и выборы в региональные парламенты Шотландии и Уэльса, которые также пройдут 7 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

Стремление к реформам

Лейбористская партия, уверенно победившая на парламентских выборах в июле 2024 года (33,7% голосов; 10% отрыва от ближайших преследователей — консерваторов) к местным выборам-2026 подошла в крайне плохой форме. Теперь, по данным агрегатора результатов соцопросов издания Politico, это лишь четвертая по популярности политическая сила страны (17% поддержки) после консерваторов (18%), зеленых (18%) и Reform UK Найджела Фараджа (25%).

Каков расклад сил на деле, покажет голосование, которое пройдет в Англии 7 мая.

В этот день состоится битва более чем 25 тыс. кандидатов за 5013 кресел в органах местного самоуправления.

Лейбористы, которые сейчас контролируют 2557 из них, вероятно, потеряют 800–2000 кресел (подсчеты электоральных экспертов Майкла Трэшера и Колина Раллингса, которых цитировали ведущие британские СМИ). После этого внутри политической силы могут усилиться и без того уже начавшиеся разговоры о том, что Киру Стармеру пора покинуть пост партийного лидера, а вместе с ним и кресло премьера Британии (им он стал как раз в июле 2024-го). Сам политик, впрочем, пока утверждает, что никуда не собирается и намерен вести партию к победе на всеобщих выборах-2029.

Среди проигравших окажется и Консервативная партия. Она контролирует 1362 кресла из тех 5013, что стоят на кону. И, скорее всего, потеряет 400–1000 мандатов. В результате наметившихся тенденций, как писало накануне дня голосования агентство Bloomberg, «местные выборы обнажат новую реальность: двухпартийная система, доминировавшая в британской политике со времен Второй мировой войны, рухнула».

Возмутитель спокойствия — правопопулистская Reform UK.

Она, как ожидается, завоюет от 650 до 2000 мест. Второй по масштабам рывок вперед можно ожидать от зеленых, которые находятся на противоположном, левом фланге политического спектра: они могут рассчитывать на 350–550 мест.

Местные выборы в первую очередь влияют на политику местного значения — состояние дорог, школ и больниц, вывоз мусора и так далее. Но также это важный индикатор того, какие общенациональные темы волнуют избирателей и насколько они довольны общим состоянием дел в стране.

Reform UK выросла в рейтингах за счет того, что в ходе кампании особое внимание уделяла борьбе с нелегальной миграцией.

Первые три приоритета партии, упоминаемые на ее сайте, касаются этой темы: «остановить лодки» с мигрантами; «обеспечить безопасность и защиту границ»; «депортировать нелегалов». В планах партии в случае получения реальных рычагов власти в стране — пересмотр всех решений о предоставлении убежища, одобренных за последние пять лет, и выдворение тех, кто, как выяснится, прибыл в страну на лодках через Ла-Манш или просрочил визу. По оценкам партии, эти проверки могут затронуть 400 тыс. человек, большая часть из которых в итоге будет депортирована.

Кроме того, партия выдвинула идею создания агентства депортации по образцу американской Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), которая с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года не раз оказывалась в центре громких скандалов. Еще одно скандальное предложение — открытие центров содержания ожидающих депортации мигрантов в тех районах, которые находятся под контролем зеленых. Такая тактика, по мнению правопопулистов, заставит раскаяться избирателей левой партии, выступающей, цитируя Reform UK, «за открытые границы и бесконечный приток мужчин без документов». «Мы хотим справедливой и управляемой иммиграционной системы»,— парируют, в свою очередь, зеленые, призывая воздерживаться от «показной жестокости» по отношению к мигрантам.

К независимости — на разных скоростях

Не меньше проблем центральным властям обещают и запланированные на 7 мая выборы в парламенты Уэльса и Шотландии. В Уэльсе, вероятно, завершится почти тридцатилетнее правление лейбористов. Фавориты — националисты из Plaid Cymru (Партия Уэльса), которые обычно занимали третье место по числу мандатов. Своими главными соперниками они считают не лейбористов, а все ту же Reform UK, которая пытается привлечь в свои ряды разочарованных сторонников правившей до сих пор партии. «Мы должны честно признать, что сталкиваемся с глобальным феноменом — ростом правого популизма. Это создает проблемы повсюду: от Трампа в Америке до стран Европы. Мы тоже не защищены от этого»,— отмечал лидер Plaid Cymru Рун ап Йорверт, обосновывая возможный союз с правопопулистами.

Его партия выступает за социально ориентированную экономическую политику, расширение самоуправления Уэльса, продвижение валлийского языка. Рун ап Йорверт утверждает, что после победы ему «не нужно будет постоянно соблюдать баланс и бояться раскачать лодку из-за риска испортить отношения со своим начальником в Лондоне».

«У меня нет начальника в Лондоне: мои начальники — народ Уэльса»,— говорил, в частности, он.

При этом за последние годы риторика партии насчет перспектив независимости существенно смягчилась: Plaid Cymru больше не обещает провести референдум на эту тему в течение первого срока пребывания у власти. Вместо этого руководство партии ограничивается общими фразами, что Уэльс будет постепенно идти по пути к независимости.

А вот из Эдинбурга звучит другая риторика. Согласно опросам, Шотландская национальная партия (ШНП) потеряет абсолютное большинство (65 кресел из 129), которым обладает сейчас, но останется самой популярной партией. Если националисты удержатся у власти (например, в коалиции с зелеными, как это уже бывало ранее), у правительства Стармера прибавится головной боли.

Лидер ШНП и глава регионального правительства Шотландии Джон Суинни в конце апреля заявил, что сразу после выборов предложит депутатам проголосовать по вопросу проведения нового референдума о независимости.

Он пообещал, что в течение первых ста дней после майских выборов власти опубликуют проект соответствующего закона.

Напомним, что предыдущее такое голосование состоялось в 2014 году: против отделения проголосовали 55%, за — 45%. С тех пор британские власти неоднократно отвергали запросы шотландских властей о проведении нового референдума.

Николай Амелин