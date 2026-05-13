Против Найджела Фараджа начали расследование из-за подаренных ему 5 млн фунтов

Глава комитета по парламентским стандартам британской Палаты общин Дэниел Гринберг начал расследование в отношении лидера правой партии Reform UK Найджела Фараджа, сообщают The Guardian и BBC. Расследование связано с тем, что в 2024 году господин Фарадж получил в подарок £5 млн ($6,8 млн) от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна и не сообщил об этом.

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP

Как сообщала The Guardian, деньги были получены незадолго до того, как господин Фарадж выставил свою кандидатуру на выборах, а потом прошел в парламент.

По действующим правилам все подарки и пожертвования, полученные в течение 12 месяцев перед началом работы в парламенте, нужно декларировать, если их можно рассматривать как направленные на политические цели. Господин Фарадж уже заявил, что подарок не был политическим и предназначался для оплаты его личной охраны.

Жалобу в комитет направила Консервативная партия. В ее пресс-службе отметили, что речь идет о сумме, которую «большинство людей не заработают за всю жизнь», и господин Фарадж должен объяснить, «как он их получил, почему он их получил и почему не сообщил об этом». Если господин Гринберг придет к выводу, что Найджел Фарадж серьезно нарушил этические нормы, его могут отстранить от работы в Палате общин.

По некоторым опросам, Reform UK сейчас является самой популярной партией в Великобритании.

Яна Рождественская