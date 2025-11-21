Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 года тюрьмы за «пророссийские взятки»

Нейтан Гилл, бывший глава уэльского отделения крайне правой британской партии Reform UK, приговорен к десяти с половиной годам тюремного заключения за получение денег за «пророссийские заявления». Об этом сообщают британские медиа, включая Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нейтан Гилл

Фото: Metropolitan Police / Handout / Reuters Нейтан Гилл

Фото: Metropolitan Police / Handout / Reuters

По информации Sky TV, Гилла задержали в аэропорту Манчестера в 2021 году, когда он готовился вылететь в Россию для работы наблюдателем на думских выборах. По словам стороны обвинения, у него в телефоне были найдены многочисленные компрометирующие сообщения.

Обвинения в восьми случаях получения взяток и одном случае заговора с целью получения взятки были предъявлены политику в феврале 2025 года. В сентябре Рейтан Гилл признал себя виновным по всем случаям взяточничества. По утверждению стороны обвинения, деньги он получал за пророссийские заявления в прессе и Европарламенте и за то, что пытался познакомить других европарламентариев с теми, кто мог бы дать им взятки. Сторона обвинения считает, что Гилл получил за свою деятельность «как минимум» £40 тыс. По словам следователей, его главным мотивом при совершении преступлений была алчность.

В ходе расследования представители полиции и прокуратуры неоднократно заявляли, что Найджел Фарадж, лидер Reform UK и один из самых популярных сейчас британских политиков, не рассматривается ими ни как подозреваемый, ни как свидетель.

Нейтан Гилл представлял Уэльс в Европарламенте в 2014–2020 годах. Кроме того, он был членом парламента Уэльса в 2016–2017 годах.

Андрей Келекеев