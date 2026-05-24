Tasnim: США на время переговоров снимут санкции с иранской нефти

США отменят санкции в отношении иранской нефти на время переговоров по урегулированию, сообщает иранское агентство Tasnim. Иран в этот период сможет продавать нефть без ограничений.

Согласно информации агентства, сначала стороны опубликуют меморандум о взаимопонимании, в котором обяжутся прекратить боевые действия на всех фронтах. Как сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на текст меморандума, США и их союзники обязуются не нападать на Иран и его союзников. В ответ Тегеран и его союзные силы также не будут «начинать превентивные боевые действия».

После этого, как сообщает Tasnim, в течение 30 дней Вашингтон и Тегеран обсудят меры, связанные с американской военно-морской блокадой в Ормузском проливе. 60-дневный период будет определен для переговоров по ядерной проблеме. Иран пока не принял каких-либо мер в ядерной сфере, отмечает Tasnim.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном почти согласовано и ожидает финального утверждения. Источники Axios сообщали, что документ продлевает перемирие еще на 60 дней. Тегеран согласится восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив и начать расчищать его от мин, а США — снять блокаду. Иран также возьмет обязательство не пытаться создать ядерное оружие. Стороны начнут обговаривать приостановку Ираном обогащения урана и вывоз уже имеющихся запасов.