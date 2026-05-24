В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до конца 25 мая

МЧС предупредило жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде: с вечера 24 мая до конца дня 25 мая регион накроют ливни, грозы, град и штормовой ветер, способные нарушить работу транспорта и коммунальных служб.

Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение на 24 и 25 мая 2025 года. По данным ведомства, ухудшение погодных условий начнется во второй половине первого дня и продлится в течение всех суток следующего.

Синоптики прогнозируют выпадение интенсивных осадков в виде дождя и ливней, сопровождающихся грозами. К ним добавятся выпадение града и усиление порывов ветра до 20–25 метров в секунду — по шкале Бофорта такие показатели соответствуют настоящему шторму.

В спасательном ведомстве пояснили: подобные метеоусловия несут риск повреждения линий электропередачи и связи, сбоев в функционировании всех видов транспорта, а также затруднений в работе дорожных и коммунальных служб. Вероятна чрезмерная нагрузка на дренажные и ливневые системы, что грозит подтоплением пониженных участков местности.

Сотрудники МЧС обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности: держаться подальше от проводов ЛЭП, стволов деревьев, рекламных конструкций и стеклянных витрин. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно обращаться за помощью по телефонам экстренных служб: «112», «01» или «101».

Станислав Маслаков