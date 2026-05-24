Аномальная жара в мае ускорила рост продаж прохладительных напитков до 52%

Рекордно жаркая погода, пришедшая в Центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами.

По данным сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», продажи прохладительных напитков за период с 1 по 20 мая выросли на 21% год к году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое — на 17%. Наиболее активный рост зафиксирован в конце недели 14–20 мая: реализация прохладительных напитков выросла на 47%, бутилированной воды — на 52%, мороженого — на 40% по сравнению с предыдущей неделей. В сети «Лента» продажи безалкогольного пива выросли на 37–50%, а спрос на премиальную импортную воду увеличился в три раза.

Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. Гендиректор «Союзмолоко» Алла Андреева подчеркивает, что прохладная погода даже в рамках одного месяца может снизить годовой объем продаж и создать серьезные проблемы для участников индустрии.

