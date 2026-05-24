Жара разогрела торговлю

Рекордно жаркая погода, пришедшая в Центральную Россию в середине мая, резко увеличила спрос на прохладительные напитки, воду и мороженое. Если за первую половину месяца их продажи выросли на 17–21% год к году, то за последнюю неделю рост ускорился до 40–50%. Для производителей такой продукции резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке.

С 1 по 20 мая розничные продажи прохладительных напитков выросли на 21% год к году, подсчитали в сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных). Спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое — на 17%. Наиболее активный рост продаж такой продукции пришелся на 14–20 мая: реализация прохладительных напитков выросла на 47% к предыдущей неделе, бутилированной воды — на 52%, мороженого — на 40%.

По данным оператора фискальных данных «Эвотор», оборот воды и напитков (газировка, лимонад) 14–20 мая вырос на 18% год к году. В натуральном выражении рост составил 3%. Спрос на энергетики увеличился в денежном и натуральном выражении на 12% и 1% соответственно. Оборот пива вырос на 4%, но в натуральном выражении спрос уменьшился на 9% год к году.

По данным сервиса моментальных платежей T-Pay, объем трат потребителей на мороженое с 14 по 18 мая вырос на 19% по сравнению с 7–11 мая. В прошлом году рост за аналогичный период составил всего 5%.

В сети «Лента» зафиксировали в своих гипермаркетах увеличение спроса на 30% на российское и импортное пиво в стекле. При этом продажи крафтового пива и слабоалкогольных коктейлей показали снижение, отметили в сети. Продажи безалкогольного пива в натуральном выражении выросли на 37–50% в зависимости от тары. Кроме того, в «Ленте» отметили увеличение реализации морсов, компотов и взваров: на соки в стекле объемом 1,4 л и более спрос вырос на 80%, на премиальную импортную воду — в три раза.

45,5 рубля за литр составила в апреле 2026 года средняя цена бутилированной воды в России, по данным «Эвотора»

Коммерческий директор «Самоката» Татьяна Королева говорит, что с 14 по 20 мая сервис зафиксировал увеличение спроса на мороженое на 52% год к году. Выросли продажи прохладительных напитков: газированных в упаковке менее 0,8 л — на 69%, газировки от 0,8 л — на 26%, негазированной воды от 3 л — на 18%. В сети «Перекресток» спрос на мороженое с 12 по 21 мая вырос на 70% год к году. В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») такой выраженный рост спроса на мороженое объясняют в том числе низкой прошлогодней базой из-за холодной погоды.

Эксперты «Чек Индекса» связывают резкий рост с наступлением аномальной для мая жары в центральной части России. Гендиректор «Союзнапитки» Алла Андреева говорит, что за последнюю неделю были побиты многие погодные рекорды последних лет. Для производителей воды и безалкогольных напитков теплый летний сезон очень важен в годовой структуре продаж, отмечает она. На примере июня прошлого года видно, что прохладная погода даже в рамках одного месяца может значительно снизить годовой объем продаж и создать серьезные проблемы для участников индустрии напитков, говорит эксперт. В «Союзмолоко» добавляют, что летом продажи мороженого в 2,5–3 раза превышают зимний уровень.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов говорит, что в жару спрос на воду и безалкогольные напитки традиционно повышается как минимум на 20%. Причем в онлайн-заказах выше спрос на воду и соки в больших упаковках, уточняет он.

По словам гендиректора по GR и связям с общественностью ГК «Черноголовка» Евгения Коренькова, производители обычно видят изменение спроса первыми, поскольку стоят в начале цепочки потребления.

Ритейлеры, как основные заказчики такой продукции, начали заблаговременно размещать заказы, поясняет он. Закупки у группы выросли уже на 19-й неделе (4–10 мая) 2026 года на 36% к предыдущей неделе. По оценке господина Богданова, ассортимент кваса и мороженого за последнюю неделю в крупных сетях в среднем увеличился на 3%. Дополнительно сказывается и расширение работы кафе и ресторанов с открытием летних веранд, заключает Евгений Кореньков.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова, Алина Мигачёва