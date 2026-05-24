Размножение призов и румынское чудо

79-й Каннский фестиваль завершился победой фильма «Фьорд» румына Кристиана Мунджу: он получил Золотую пальмовую ветвь. Гран-при жюри — второй приз по рангу — присужден картине Андрея Звягинцева «Минотавр». Комментирует Андрей Плахов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Режиссер Кристиан Мунджу (справа) и актер Себастиан Стэн

Фаворитами конкурса, помимо «Минотавра», считались «Отечество» Павла Павликовсого и «Внезапно» Рюсукэ Хамагути. Однако вердикт жюри отодвинул эти фильмы с главных призовых позиций. Павликовский, правда, получил престижную награду за режиссуру, но она оказалась частично обесценена: разделена, даже не на двоих, а практически на троих, с создателями фильма «Черный шар» Хавьером Кальво и Хавьером Амбросси. Два энергичных молодых испанца вырвались на сцену, оттеснив интеллигентного Павликовского, и принялись бурно делиться с публикой восторгами от своей победы. Самое забавное, что режиссеру «Отечества» дали только подержать приз для фотографии, а потом забрали: видимо, не изготовили запасных наград, не подозревая, что жюри так активно займется их «размножением».

В самом деле, вместо двух актерских ролей (женской и мужской) было отмечено аж четыре. Эмманюэль Маччиа и Валентен Кампань, сыгравшие в пацифистской драме Лукаса Донта «Трус», признаны лучшими актерами, а Виржини Эфира и Тао Окамото из медитативно-философского фильма «Внезапно» — лучшими актрисами. Хорошо, хотя бы приз жюри и приз за сценарий нашли своих единственных хозяев. Первый получила немка Валеска Гризебах, снявшая в болгарской глубинке социально-феминистскую драму «Приключение мечты». А француз Эмманюэль Марре награжден за сценарий картины «Наше спасение» о конформизме его соотечественников в мрачные времена Второй мировой.

Несмотря на хаотичность раздачи наград, в целом жюри под председательством корейского мастера Пак Чхан Ука справилось с непростой задачей и отметило все действительно значимые фильмы.

Это и «Минотавр», и «Внезапно», и «Отечество», но в первую очередь — «Фьорд» Кристиана Мунджу, вызвавший не столь положительную реакцию, сколь первые три, и даже подвергнутый несправедливой критике за якобы «правый уклон».

Чтобы понять необоснованность таких инвектив, надо углубиться в историю вопроса. Девятнадцать лет назад на Каннском фестивале Золотая пальмовая ветвь впервые досталась румынскому фильму: он был снят молодым режиссером Кристианом Мунджу и назывался «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Драма нелегального аборта кристаллизовалась в мощный образ тоталитарного общества эпохи Чаушеску, враждебного личности. С этого момента заговорили о румынском чуде: кино маргинальной страны стало все более востребованным на мировой фестивальной арене. Оно с самого начала было политическим, но при этом оставалось человечным, даже интимным, отличалось благородством смысла и мудрым взглядом на недавнее прошлое — без идеализации, но и без демонизации тоже.

Через пять лет появился другой фильм Мунджу — «За холмами», он особенно важен в контексте сегодняшней каннской интриги. Там дело происходило в румынском православном монастыре, превратившемся в тюрьму, а потом и в кладбище для одной из героинь. Антиклерикальный посыл картины настолько очевиден, что нелепо даже предполагать, будто этот же режиссер во «Фьорде» мог воспевать церковных фундаменталистов, оказавшихся на другом полюсе конфликта по отношению к органам норвежской ювенильной юстиции, печально известной фактами необоснованного отъема детей у «провинившихся» родителей. Но критика издержек левого либерализма не означает автоматической поддержки правых. Режиссер диагностирует кризис демократического общества, которое все более радикализируется и стремится стричь всех под одну гребенку — либо ультралиберальную, либо ультраконсервативную. Симпатии Мунджу — на стороне людей, а не институций: на стороне семьи, борющейся за возвращение детей. Но та же семья, живущая по евангелическим канонам, получает урок с неожиданной стороны — от собственного потомства, которое выбирает свой независимый путь.

В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял девять проектов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

На фото (слева направо): актеры из фильма «Левиафан» Роман Maдянов, Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Елена Лядова и актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке 67-го Каннского кинофестиваля Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин Кадр из фильма «Левиафан» (2014) Фото: East News За свою карьеру Звягинцев дважды номинировался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за «Левиафан» в 2015-м и «Нелюбовь» в 2018 годах Фото: Tommaso Boddi / Getty Images В 2019 году журнал Rolling Stone составил список лучших фильмов второго десятилетия XXI века. Единственным российским фильмом в списке оказалась работа Андрея Звягинцева «Елена» (2011) Фото: Коммерсантъ / Александр Логиновский / купить фото Актеры Надежда Маркина и Андрей Смирнов в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева Фото: East News Изначально Звягинцев планировал быть актером. В 16 лет он бросил школу и поступил в Новосибирское театральное училище. Он совмещал учебу на очном отделении с вечерней школой. После этого будущий режиссер поступил в ГИТИС — тоже на театральное отделение Фото: Фото из личного архива Проживая в Москве, Звягинцев работал дворником, чтобы получить место в служебной комнате Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Наталья Антонова и Андрей Звягинцев в эпизодической роли Валерия Турбина в сериале «Каменская» (1999) Дебютным проектом Звягинцева-режиссера стали три новеллы («Бусидо», OBSCURE и «Выбор») в сериале «Черная комната» Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Первый полнометражный фильм в карьере Звягинцева — картина «Возвращение» (2003). Фильм получил две премии «Ника», двух «Золотых орлов» и двух «Золотых львов» Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Кадр из фильма «Возвращение» Министр культуры РФ Михаил Швыдкой (второй слева), президент Владимир Путин (третий слева), продюсер и актер Сергей Жигунов (в центре), кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (третий справа), режиссер Андрей Звягинцев (второй справа) и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва (справа) осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм», 2003 год Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото Худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков (слева) и режиссер Андрей Звягинцев на XIII торжественной церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2015 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, 2017 год Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото 71-й Каннский международный кинофестиваль. Слева направо: председатель жюри кинофестиваля, актриса Кейт Бланшетт, члены жюри кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев и актриса Кристен Стюарт Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В июле 2021 года Звягинцев заболел COVID-19, поражение его легких составляло 92%. Из-за болезни наблюдалось поражение голосовых связок, а сам режиссер стал передвигаться на кресле-каталке. С марта 2022 года он живет во Франции, где проходил реабилитацию Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото «Чтобы искать себя, не нужно далеко ходить. Себя искать следует в себе самом. Снимая кино, ты делаешь так, как считаешь нужным. А есть ли в этом "прибавочная стоимость", есть ли тут "прибыток" общему делу или нет — думать об этом нельзя. Это не твое дело. Твое дело — делать фильм. И все» Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев / купить фото Фильм «Минотавр» Звягинцева получил второй по значимости приз 79-го Каннского фестиваля Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова, съемки проходили в Риге. В центре сюжета — глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production Кадр из фильма «Минотавр» Фото: arte France Cinema, Aslanyurek Film Production Следующая фотография 1 / 21 В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял девять проектов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

За прошедшие два десятилетия «румынскую школу» кино не раз хоронили, говорили, что она кончилась или вот-вот кончится. Ничего подобного, и редкий фестиваль теперь обходится без одного, а то и двух румынских фильмов в конкурсе. А если сопоставить их с российской «новой волной», хлынувшей в нулевые, примерно в то же самое время, но вскоре захлебнувшейся, то контраст оказывается разительным. Российское молодое кино почти всегда проигрывает по психологической глубине, социальному объему и отточенности пластического рисунка даже румынским фильмам второго ряда. И единственное исключение здесь — с самого начала оппонировавший «новой волне» Андрей Звягинцев, который и стал основным соперником Мунджу за Золотую пальмовую ветвь. Румынский режиссер сорвал ее уже во второй раз. А для российского режиссера это уже пятый раз, когда его фильм отмечен каннской наградой, и на этот раз он получил самую высокую из них — Гран-при. (В 2007 году Константин Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль в фильме Андрея Звягинцева «Изгнание», в 2011 году приз жюри программы «Особый взгляд» получил фильм «Елена», в 2014-м приз за лучший сценарий — «Левиафан», в 2017-м приз жюри — «Нелюбовь».) И нынешняя награда совсем не значит, что это его «потолок», что перед нами «конец истории».