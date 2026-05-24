США ужесточили оформление грин-карт

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) обнародовала новые правила, которые значительно усложнят процесс оформления грин-карт. Как указывается в заявлении ведомства, теперь иностранцы, находящиеся в США по временным визам, смогут подавать документы на грин-карту только через посольство или консульство в своей стране. Для этого им придется покинуть пределы США. Ранее большинство держателей временных виз имели возможность оформлять грин-карту и менять свой статус, не покидая страны.

В ведомстве пояснили, что «студенты, временные работники или туристы прибывают в США на короткий срок и с определенной целью». Система рассчитана на то, что они «покинут страну по окончании срока пребывания», и оно «не должно становиться первой ступенькой в процедуре оформления грин-карты». Этой мерой власти США намерены способствовать дальнейшему ограничению нелегальной миграции.

В конце апреля власти США уже ужесточили проверки по заявлениям отдельных категорий мигрантов на грин-карту и гражданство.

