Власти США ввели расширенные проверки по заявлениям на грин-карту и гражданство

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые меры по проверке отдельных категорий мигрантов. Как сообщает CBS News и Reuters, под усиленные проверки попадают лица, подающие заявление на получение иммиграционных льгот: убежища: грин-карты, гражданства США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Victor Medina / Reuters Фото: Victor Medina / Reuters

Сотрудникам Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) было поручено воздерживаться от утверждения любых находящихся на рассмотрении дел, не прошедших расширенную проверку биографии.

Усиление проверок безопасности было вызвано решением ФБР предоставить USCIS более широкий доступ к своей базе данных о судимости соискателей в рамках фервальского указа президента Дональда Трампа.

В заявлении для CBS News представитель USCIS подтвердил, что агентство «ввело новые проверки безопасности для усиления контроля и проверки заявителей за счет расширения доступа к федеральным базам данных о судимости».

Влад Никифоров