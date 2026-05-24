В Ростовской области за день пострадали в ДТП трое детей

В Ростовской области зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в результате которых пострадали дети в возрасте семи и восьми лет, сообщила ростовская госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Массовые наезды на юных пешеходов и велосипедистов произошли на территории региона в течение нескольких часов. Самым юным пострадавшим оказался семилетний мальчик. Правоохранители выясняют детали каждого инцидента и обращаются к взрослым с просьбой усилить бдительность.

Первое происшествие случилось в донской столице. Около 12:35 на улице 26-линия автомобиль марки «Фольксваген Поло» под управлением 21-летнего водителя совершил наезд на семилетнего ребенка. Как уточнили в дорожной полиции, мальчик неожиданно выскочил на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

Спустя примерно два часа, в 14:30, авария произошла в поселке Новосветловский Октябрьского района. Там 40-летний шофер, находившийся за рулем «Опель Вектра», из-за встречной машины не заметил восьмилетнего велосипедиста. После столкновения ребенка экстренно доставили в медучреждение.

Третий инцидент зарегистрировали в 15:05 в станице Мишкинская Аксайского района. Там 35-летний автомобилист на «Ниссан Лиф» сбил семилетнего мальчика, пересекавшего дорогу вне пешеходного перехода.

В областной Госавтоинспекции подчеркивают: подобные случаи — следствие недостаточного контроля со стороны родителей и ослабления внимания водителей. Сотрудники ведомства рекомендуют гражданам ежедневно разъяснять несовершеннолетним базовые принципы безопасного поведения на улице. Водителей призывают сбрасывать скорость во дворовых территориях и жилых кварталах, учитывая, что из-за припаркованного транспорта или встречного потока может внезапно появиться ребенок.

Станислав Маслаков