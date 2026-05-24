Пашинян: Армения и ЕС в течение двух лет отменят визовый режим

Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен не позднее чем через два года. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании, передает «Интерфакс».

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Пашинян заявил, что для поездок в Европу к этому времени «останется только не забыть взять с собой паспорт и билет».

Вчера замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что завершить переговоры с Брюсселем о либерализации визового режима Ереван надеется до 2029 года. Он сообщил, что динамика в переговорах по этому вопросу «достаточно обнадеживающая», однако стране еще предстоит провести серьезный блок реформ по нескольким направлениям.

В сентябре 2024 года Никол Пашинян на встрече с замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргаритисом Схинасом сообщил, что стороны начали переговоры об упрощении выдачи виз. В ноябре 2025 года замглавы ЕК по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнес Люхнер передал Еревану план действий по либерализации визового режима.

