Президент вручил ярославскому космонавту орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил рыбинского космонавта Алексея Овчинина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Церемония прошла в Кремле. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что указ о награждении Владимир Путин подписал еще в феврале 2026 года. Награда присуждена за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа МКС.

Уроженец Рыбинска Ярославской области Алексей Овчинин совершил три космических полета, из последнего вернулся 20 апреля 2025 года. Общее время налета превышает 595 суток. Дважды выходил в открытый космос, суммарная продолжительность — 13 часов 18 минут. Стал участником первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике.

После возвращения на Землю Алексей Овчинин рассказал о своем полете. Подробности в материале «Ъ-Ярославль» — «Хочу послушать тишину».

Алла Чижова

