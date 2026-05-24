Обзор, да и только

Обзорная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в третий раз закончилась без принятия совместного итогового документа. Разногласия между представителями 191 государства-участника были насколько велики, что председатель даже не стал выносить последний из четырех подготовленных вариантов текста на голосование. Наиболее острые споры возникли вокруг войны США и Израиля против Ирана, развязанной под предлогом защиты режима ДНЯО. В то же время в МИД РФ подчеркнули, что отсутствие документа не ставит под сомнение востребованность самого ДНЯО, который «был и остается краеугольным камнем международной безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обзорная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, проходившая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в течение без малого месяца, снова, как и пять лет назад, завершилась без принятия итогового заявления

Фото: Yasushi Kaneko / The Yomiuri Shimbun / AFP Обзорная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, проходившая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в течение без малого месяца, снова, как и пять лет назад, завершилась без принятия итогового заявления

Фото: Yasushi Kaneko / The Yomiuri Shimbun / AFP

Обзорная конференция по ДНЯО проходит в среднем раз в пять лет и считается одним из наиболее важных элементов поддержания режима нераспространения ядерного оружия. Принятие по ее итогам совместного заявления стран—участниц этого вступившего в силу в 1970 году договора считается показателем того, возможен ли консенсус по важнейшим аспектам международной безопасности, связанным с ядерной сферой. Однако в прошлые два раза выйти на такой документ не удалось. В мае 2015 года — из-за возражений США, Канады и Британии по формулировкам о зоне, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, подразумевающей и ядерное разоружение Израиля. В августе 2022 года — из-за спора между рядом западных стран и Россией о формулировках по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, перешедшей незадолго до этого под контроль РФ.

На этом фоне к открывшейся 27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференции было приковано особое внимание (см. “Ъ” от 27 апреля), но 22 мая, в последний день мероприятия, стало ясно: общего заявления и на сей раз не будет.

Не то чтобы участники не старались. Члены российской делегации под руководством посла по особым поручениям Андрея Белоусова работали по 20 часов в сутки, пытаясь найти и согласовать приемлемые для всех формулировки и акценты.

Под председательством постпреда Вьетнама при ООН, посла До Хунг Вьета первая версия итогового документа четыре раза переписывалась и сокращалась. Но и выхолощенный и сжатый до предела итоговый вариант вызывал у ряда участников столь принципиальные разногласия, что вьетнамский дипломат даже не стал выносить его на голосование.

«Третий провал попытки добиться консенсуса может обернуться катастрофой для режима нераспространения. Нас ждут проблемы,— не скрывал своего разочарования До Хунг Вьет на итоговой пресс-конференции.— Мы уже видим признаки ядерной гонки на горизонте. Страны модернизируют свои арсеналы, а некоторые и наращивают их. Ядерная риторика ужесточается, риски применения ядерного оружия растут».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «разочарован неспособностью обзорной конференции участников ДНЯО достичь консенсуса по содержательному итоговому документу и воспользоваться этой критически важной возможностью сделать наш мир безопаснее».

В российском МИДе, однако, дали понять, что с учетом нынешней международной обстановки ожидать прорыва было бы наивно. «На фоне обвальной деградации региональной и глобальной безопасности, характеризующейся существенным ростом угроз и повышением роли силового фактора в международных отношениях, конференция продемонстрировала острые противоречия между многими государствами—участниками договора, что в совокупности стало определяющим как для хода и содержания дискуссий, так и для общего итога мероприятия»,— говорится в заявлении министерства по итогам обзорки.

Среди ключевых противоречий: требование неядерных стран к ядерным продолжить разоружение, ситуация вокруг северокорейской ядерной программы, безопасность Запорожской АЭС и атомной электростанции в Бушере, перспективы возобновления ядерных испытаний, вовлеченность неядерных государств в учения с ядерной компонентой.

Но самым серьезным препятствием для реализации стоящих перед форумом задач стала, как следует из сообщения МИДа, агрессия Израиля и США в отношении Ирана, осуществленная в июне 2025 года и феврале-марте 2026 года «под надуманным предлогом "защиты" режима нераспространения ядерного оружия». «Использование договора с целью сведения политических счетов и оправдания применения силы имело место и раньше. Однако нынешнее положение дел со всей очевидностью выявило губительные последствия для ДНЯО, которые влекут такие неспровоцированные, неоправданные и противоправные действия»,— заявили в МИДе, констатировав, что конференция оказалась не готовой к тому, чтобы дать «выверенную оценку» ситуации вокруг Ирана.

США настаивали на том, чтобы в итоговом тексте было сказано, что «Иран никогда не должен стремиться приобрести или создать ядерное оружие». Иран же категорически возражал против того, чтобы его отдельно упоминали, да еще и в негативном контексте, и, в свою очередь, требовал осудить нападение на него со стороны двух ядерных государств, одно из которых — Израиль — скрытно обладает тайным оружием и не является членом ДНЯО. Преодолеть эти разногласия не удалось.

В МИД РФ, однако, настаивают: «Отсутствие документа ни в коей мере не ставит под сомнение востребованность самого договора, который был и остается краеугольным камнем международной безопасности и режима нераспространения ядерного оружия». «Главное — обзор ДНЯО состоялся»,— подчеркивают в министерстве.

Опрошенные “Ъ” российские эксперты согласны с такой оценкой. «Чуда не произошло. Но с точки зрения того, что последний месяц происходило в Нью-Йорке, не надо мазать все черной краской, потому что мандат конференции не в принятии документов, а в рассмотрении действия ДНЯО. И это было государствами—участниками договора сделано,— отметил в беседе директор ПИР-Центра, профессор МГИМО МИД России Владимир Орлов.— Да, у государств есть разные точки зрения на то, как реализуется ДНЯО, но главное, что ни у кого не возникло вопроса о его нужности. Это крайне важно, поскольку в последнее время — особенно после атаки США и Израиля на Иран — мы наблюдаем возросший интерес в мире к ядерному оружию как единственному гаранту от агрессии извне».

«С точки зрения российских национальных интересов лучше отсутствие документа, чем заявление, содержащее политизированные оценки и навязанные в одностороннем порядке решения, не учитывающие интересы всех участников процесса,— заявила в беседе с “Ъ” Виктория Карслиева, исполнительный директор Центра Примакова, единственной российской неправительственной организации, которая провела сайд-ивент на полях конференции.— Отсутствие итогового документа не означает кризиса режима нераспространения: выходить из ДНЯО никто не собирается, и он продолжает действовать в полном объеме, а поиск взаимоприемлемых решений может быть продолжен в других форматах».

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл в беседе с “Ъ” выразил сожаление, что «государства—участники ДНЯО упустили важную возможность официально подтвердить свою поддержку договора и его основных принципов, целей и задач в условиях растущей ядерной угрозы». В то же время он отметил, что «продолжающийся спор по поводу чувствительной ядерной деятельности Ирана, который осложнился выходом президента (Дональда.— “Ъ”) Трампа из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской программе.— “Ъ”) в 2018 году, не может быть разрешен на конференции по рассмотрению действия ДНЯО и должен решаться с помощью серьезной и более последовательной дипломатии за пределами ООН».

Следующая обзорная конференция по рассмотрению ДНЯО намечена на 2031 год.

Елена Черненко