Самый страшный кошмар

Открывающаяся 27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 11-я обзорная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может стать одной из самых конфронтационных в истории. Из-за острых геополитических разногласий 191 государство—член ДНЯО последние два раза не смогло согласовать итоговое заявление, и теперь внимание мирового сообщества приковано к третьей попытке выйти на компромисс. Раздражителей с последних двух конференций стало, однако, только больше. Неспособность государств выйти на общеприемлемые формулировки для подтверждения жизнеспособности ДНЯО станет еще одним болезненным ударом по режиму ядерного нераспространения.

Подобные конференции проводятся в среднем раз в пять лет для подведения промежуточных итогов выполнения «краеугольного» международного соглашения в сфере безопасности. Ключевое положение вступившего в силу в 1970 году ДНЯО — гарантировать, что ядерные державы не будут передавать вооружения и технологии неядерным странам, а те не будут принимать их или пытаться создать самостоятельно. С выполнением ДНЯО не все идеально, но принято считать, что если бы не этот договор, то сегодня ядерных государств было бы не девять (пять официально признанных — РФ, США, КНР, Франция, Британия, и четыре непризнанных — Индия, Пакистан, Израиль, КНДР), а около тридцати, что сделало бы применение ядерного оружия более вероятным.

Но в последние годы ощутимо растет недовольство тем, как исполняется этот своего рода глобальный общественный договор.

Ядерные державы вступили в период жесткой конфронтации друг с другом, что делает невозможным дальнейшее сокращение их ядерных арсеналов, хотя по ДНЯО они вроде как обязаны это делать.

Неядерные государства, с одной стороны, недовольны тем, что ядерные державы не выполняют свои обязательства в плане разоружения, а, с другой стороны, на фоне зашкаливающей международной турбулентности в последнее время сами все активнее интересуются ядерным оружием, видя в нем единственное средство, гарантирующее защиту от внешних угроз.

Подвергшийся агрессии со стороны ядерных США и Израиля неядерный Иран уже пригрозил выходом из ДНЯО, что, как полагают многие эксперты, может привести к «эффекту домино», когда и другие страны региона сочтут наложенные на них в рамках договора ограничения нецелесообразными. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на днях назвал ядерную гонку вооружений своим «самым страшным кошмаром». «В какой-то момент мы можем увидеть трещину в системе (ядерного нераспространения.— “Ъ”). И тогда начнется цепная реакция. Это вызывает у меня беспокойство, потому что я считаю, что мир с 20 или более ядерными державами был бы чрезвычайно опасен»,— заявил он в интервью.

Успешная обзорная конференция с принятием по ее итогам консенсусного итогового заявления была бы показателем того, что все государства—члены ДНЯО хотят и способны находить компромиссные развязки ради поддержания режима нераспространения. Но по итогам последних двух конференций выйти на такой общий документ не удалось. В мае 2015 года — прежде всего из-за возражений США, Канады и Британии по формулировкам о зоне, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. В 1995 году ДНЯО был бессрочно продлен, но ключевым условием согласия на это арабских стран было как раз создание в их регионе такой зоны. Израиль — единственная страна региона, обладающая ядерным оружием,— участвовать в переговорах по этому вопросу, однако, отказывается. В ДНЯО Израиль не участвует. США, Канада и Британия в 2015 году, по сути, выступали от его имени, отвергая хоть сколько-нибудь конкретные формулировки по зоне.

В августе 2022 года одной из главных причин разногласий участников обзорной конференции стал конфликт вокруг Запорожской АЭС, незадолго до этого перешедшей под контроль РФ. Западные страны обвинили Россию в создании угрозы атомному объекту и его захвате, а она, в свою очередь, настаивала на том, что они намеренно политизируют этот вопрос и делают конференцию «заложником» своей геополитической повестки.

В связи с предыдущими двумя неудачами внимание к нынешней конференции особенно велико.

«Я не думаю, что будет преувеличением сказать, что конференция 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО является наиболее значимой со времен конференции 1995-го, когда государства-участники приняли экстраординарное решение о бессрочном продлении действия договора»,— отметил в беседе с “Ъ” бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ и бывший программный директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), а ныне независимый эксперт Тарик Рауф. По его мнению, сейчас не время для «ритуальных подтверждений верности договору и его положениям» и «разговоров о необходимости снижения ожиданий». «Сейчас время для честного анализа и практических действий. Обзорный процесс был успешным, когда была политическая воля и организованность, и он терпел неудачи, когда узким национальным интересам было позволено маскироваться под принципиальные позиции»,— убежден собеседник “Ъ”.

Удастся ли, несмотря на расхождения в национальных интересах и позициях государств, выйти на компромисс, станет известно через месяц: конференция завершится 22 мая. Шансы на прорыв, трезво оценивая ситуацию, невелики. С прошедших двух конференций количество спорных вопросов только увеличилось и у каждого государства свой список претензий к другим. Россия среди прочего считает нарушением ДНЯО:

1. Войну США и Израиля против Ирана (как нынешнюю, так и прошлогоднюю 12-дневную). «Сильнейшим ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ стали неспровоцированные, неоправданные и противоправные нападения Израиля и США на Иран. Сами по себе эти акты агрессии — вопиющий пример использования режима нераспространения ядерного оружия и ДНЯО, на котором он основывается, в качестве предлога для применения военной силы против "неугодных" правительств с целью их свержения, а то и разрушения возглавляемых ими государств»,— заявил на минувшей неделе в ходе заседания международного клуба «Триалог» ПИР-Центра замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что удары по Ирану были нанесены в первую очередь в интересах Израиля — «государства, которое исторически игнорировало ДНЯО, оставляя за собой право выдвигать обвинения в отношении обязательств по нераспространению в адрес других стран». США, поддержавшие эту агрессию, как напомнил Сергей Рябков, «были одним из отцов-основателей ДНЯО и остаются одним из его депозитариев».

2. Объявление Франции и Британии о намерении начать вновь наращивать свои ядерные арсеналы и при этом перестать делать информацию о них транспарентной.

3. Политику Франции, допускающую размещение ее ядерных арсеналов в ряде стран Европы в рамках предоставления им «ядерного зонтика».

4. Участившиеся заявления представителей западных стран, не обладающих ядерным арсеналом, относительно возможности создания собственного или размещения на своей территории иностранного ядерного оружия.

5. Заявления администрации США о готовности возобновить полноценные ядерные испытания под предлогом того, что их якобы осуществляют Россия и Китай.

6. Незаинтересованность США в предложении РФ взять на себя в добровольном порядке обязательства по ограничению количества стратегических наступательных вооружений, а также по размещению ракет средней и меньшей дальности.

7. Планирующуюся в рамках проекта AUKUS передачу в распоряжение Австралии атомных подводных лодок.

Это далеко не полный список того, что вызывает у Москвы обеспокоенность в контексте ДНЯО. У оппонентов России свой перечень претензий к ней. Так, страны—члены НАТО накануне обзорной конференции приняли совместное заявление, в котором говорится, что, в то время как они «были всецело привержены полной имплементации ДНЯО», «Россия нарушила важнейшие обязательства в области контроля над вооружениями и безответственно прибегала к угрожающей ядерной риторике».

По словам Сергея Рябкова, государства—участники ДНЯО «с весьма тяжелым багажом» подходят к открывающейся конференции. В то же время он подчеркнул, что не согласен с «алармистскими рассуждениями» о том, что третья подряд «неудача» с согласованием заключительного документа нанесет непоправимый ущерб договору и основанному на нем международному режиму. «Итоговый документ конференции — безусловно, важный элемент, но он не может быть самоцелью обзорного процесса. По завершении обзорного цикла самое важное — убедиться в том, что ДНЯО продолжает выполнять свои функции, а государства-участники сохраняют приверженность своим обязательствам по договору»,— заявил он на «Триалоге». Если же стороны все же хотят попытаться выйти на совместный документ, то в условиях нынешней конфронтации составлять его, по словам Сергея Рябкова, нужно по принципу «наименьшего общего знаменателя» и без «непроходных формулировок».

Елена Черненко