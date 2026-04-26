Самый страшный кошмар
Чем грозит провал конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия
Открывающаяся 27 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 11-я обзорная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может стать одной из самых конфронтационных в истории. Из-за острых геополитических разногласий 191 государство—член ДНЯО последние два раза не смогло согласовать итоговое заявление, и теперь внимание мирового сообщества приковано к третьей попытке выйти на компромисс. Раздражителей с последних двух конференций стало, однако, только больше. Неспособность государств выйти на общеприемлемые формулировки для подтверждения жизнеспособности ДНЯО станет еще одним болезненным ударом по режиму ядерного нераспространения.
Подобные конференции проводятся в среднем раз в пять лет для подведения промежуточных итогов выполнения «краеугольного» международного соглашения в сфере безопасности. Ключевое положение вступившего в силу в 1970 году ДНЯО — гарантировать, что ядерные державы не будут передавать вооружения и технологии неядерным странам, а те не будут принимать их или пытаться создать самостоятельно. С выполнением ДНЯО не все идеально, но принято считать, что если бы не этот договор, то сегодня ядерных государств было бы не девять (пять официально признанных — РФ, США, КНР, Франция, Британия, и четыре непризнанных — Индия, Пакистан, Израиль, КНДР), а около тридцати, что сделало бы применение ядерного оружия более вероятным.
Но в последние годы ощутимо растет недовольство тем, как исполняется этот своего рода глобальный общественный договор.
Ядерные державы вступили в период жесткой конфронтации друг с другом, что делает невозможным дальнейшее сокращение их ядерных арсеналов, хотя по ДНЯО они вроде как обязаны это делать.
Неядерные государства, с одной стороны, недовольны тем, что ядерные державы не выполняют свои обязательства в плане разоружения, а, с другой стороны, на фоне зашкаливающей международной турбулентности в последнее время сами все активнее интересуются ядерным оружием, видя в нем единственное средство, гарантирующее защиту от внешних угроз.
Подвергшийся агрессии со стороны ядерных США и Израиля неядерный Иран уже пригрозил выходом из ДНЯО, что, как полагают многие эксперты, может привести к «эффекту домино», когда и другие страны региона сочтут наложенные на них в рамках договора ограничения нецелесообразными. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на днях назвал ядерную гонку вооружений своим «самым страшным кошмаром». «В какой-то момент мы можем увидеть трещину в системе (ядерного нераспространения.— “Ъ”). И тогда начнется цепная реакция. Это вызывает у меня беспокойство, потому что я считаю, что мир с 20 или более ядерными державами был бы чрезвычайно опасен»,— заявил он в интервью.
Успешная обзорная конференция с принятием по ее итогам консенсусного итогового заявления была бы показателем того, что все государства—члены ДНЯО хотят и способны находить компромиссные развязки ради поддержания режима нераспространения. Но по итогам последних двух конференций выйти на такой общий документ не удалось. В мае 2015 года — прежде всего из-за возражений США, Канады и Британии по формулировкам о зоне, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. В 1995 году ДНЯО был бессрочно продлен, но ключевым условием согласия на это арабских стран было как раз создание в их регионе такой зоны. Израиль — единственная страна региона, обладающая ядерным оружием,— участвовать в переговорах по этому вопросу, однако, отказывается. В ДНЯО Израиль не участвует. США, Канада и Британия в 2015 году, по сути, выступали от его имени, отвергая хоть сколько-нибудь конкретные формулировки по зоне.
В августе 2022 года одной из главных причин разногласий участников обзорной конференции стал конфликт вокруг Запорожской АЭС, незадолго до этого перешедшей под контроль РФ. Западные страны обвинили Россию в создании угрозы атомному объекту и его захвате, а она, в свою очередь, настаивала на том, что они намеренно политизируют этот вопрос и делают конференцию «заложником» своей геополитической повестки.
В связи с предыдущими двумя неудачами внимание к нынешней конференции особенно велико.
«Я не думаю, что будет преувеличением сказать, что конференция 2026 года по рассмотрению действия ДНЯО является наиболее значимой со времен конференции 1995-го, когда государства-участники приняли экстраординарное решение о бессрочном продлении действия договора»,— отметил в беседе с “Ъ” бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ и бывший программный директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), а ныне независимый эксперт Тарик Рауф. По его мнению, сейчас не время для «ритуальных подтверждений верности договору и его положениям» и «разговоров о необходимости снижения ожиданий». «Сейчас время для честного анализа и практических действий. Обзорный процесс был успешным, когда была политическая воля и организованность, и он терпел неудачи, когда узким национальным интересам было позволено маскироваться под принципиальные позиции»,— убежден собеседник “Ъ”.
Удастся ли, несмотря на расхождения в национальных интересах и позициях государств, выйти на компромисс, станет известно через месяц: конференция завершится 22 мая. Шансы на прорыв, трезво оценивая ситуацию, невелики. С прошедших двух конференций количество спорных вопросов только увеличилось и у каждого государства свой список претензий к другим. Россия среди прочего считает нарушением ДНЯО:
- 1. Войну США и Израиля против Ирана (как нынешнюю, так и прошлогоднюю 12-дневную). «Сильнейшим ударом по договору и системе гарантий МАГАТЭ стали неспровоцированные, неоправданные и противоправные нападения Израиля и США на Иран. Сами по себе эти акты агрессии — вопиющий пример использования режима нераспространения ядерного оружия и ДНЯО, на котором он основывается, в качестве предлога для применения военной силы против "неугодных" правительств с целью их свержения, а то и разрушения возглавляемых ими государств»,— заявил на минувшей неделе в ходе заседания международного клуба «Триалог» ПИР-Центра замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что удары по Ирану были нанесены в первую очередь в интересах Израиля — «государства, которое исторически игнорировало ДНЯО, оставляя за собой право выдвигать обвинения в отношении обязательств по нераспространению в адрес других стран». США, поддержавшие эту агрессию, как напомнил Сергей Рябков, «были одним из отцов-основателей ДНЯО и остаются одним из его депозитариев».
- 2. Объявление Франции и Британии о намерении начать вновь наращивать свои ядерные арсеналы и при этом перестать делать информацию о них транспарентной.
- 3. Политику Франции, допускающую размещение ее ядерных арсеналов в ряде стран Европы в рамках предоставления им «ядерного зонтика».
- 4. Участившиеся заявления представителей западных стран, не обладающих ядерным арсеналом, относительно возможности создания собственного или размещения на своей территории иностранного ядерного оружия.
- 5. Заявления администрации США о готовности возобновить полноценные ядерные испытания под предлогом того, что их якобы осуществляют Россия и Китай.
- 6. Незаинтересованность США в предложении РФ взять на себя в добровольном порядке обязательства по ограничению количества стратегических наступательных вооружений, а также по размещению ракет средней и меньшей дальности.
- 7. Планирующуюся в рамках проекта AUKUS передачу в распоряжение Австралии атомных подводных лодок.
Это далеко не полный список того, что вызывает у Москвы обеспокоенность в контексте ДНЯО. У оппонентов России свой перечень претензий к ней. Так, страны—члены НАТО накануне обзорной конференции приняли совместное заявление, в котором говорится, что, в то время как они «были всецело привержены полной имплементации ДНЯО», «Россия нарушила важнейшие обязательства в области контроля над вооружениями и безответственно прибегала к угрожающей ядерной риторике».
По словам Сергея Рябкова, государства—участники ДНЯО «с весьма тяжелым багажом» подходят к открывающейся конференции. В то же время он подчеркнул, что не согласен с «алармистскими рассуждениями» о том, что третья подряд «неудача» с согласованием заключительного документа нанесет непоправимый ущерб договору и основанному на нем международному режиму. «Итоговый документ конференции — безусловно, важный элемент, но он не может быть самоцелью обзорного процесса. По завершении обзорного цикла самое важное — убедиться в том, что ДНЯО продолжает выполнять свои функции, а государства-участники сохраняют приверженность своим обязательствам по договору»,— заявил он на «Триалоге». Если же стороны все же хотят попытаться выйти на совместный документ, то в условиях нынешней конфронтации составлять его, по словам Сергея Рябкова, нужно по принципу «наименьшего общего знаменателя» и без «непроходных формулировок».