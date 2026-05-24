Ростов-на-Дону получил 90 новых автобусов

Девяносто новых низкопольных автобусов, среди которых двадцать сочлененных машин — первые за последние 30 лет, — переданы муниципальному перевозчику Ростова-на-Дону. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал об этом в своем Telegram-канале и анонсировал установку 200 остановочных комплексов в течение 2025 года.

В Ростове-на-Дону стартовал масштабный этап реформы городского пассажирского транспорта. Глава региона Юрий Слюсарь вручил ключи от 90 единиц подвижного состава местному оператору перевозок. В партию вошли 20 сочлененных автобусов — такой тип техники не поступал на линии донской столицы последние 30 лет. Губернатор лично опробовал новую машину в движении, а после побеседовал с водительским составом.

Все автобусы оборудованы с учетом требований доступной среды: низкий пол, кондиционеры, системы видеонаблюдения, электронные маршрутные табло и голосовые информаторы. Кузова получили единую цветографическую схему, стилизованную под визуальный код города.

Как пояснил Юрий Слюсарь, обновление парка стало результатом совместных усилий с мэром Александром Скрябиным. По поручению губернатора предварительно провели анализ маршрутной сети. Выяснилось, что новую технику следует направить на самые длинные и загруженные направления, где пассажиропоток особенно высок.

«Тема транспорта — одна из лидирующих в обращениях граждан. Люди обоснованно требуют, чтобы летом исправно охлаждали кондиционеры, зимой грели отопители, а салоны и кузова выглядели опрятно. Это элементарные стандарты, и их необходимо соблюдать. Работа по модернизации парка не остановится», — заявил губернатор.

Параллельно с обновлением подвижного состава власти занялись остановочной инфраструктурой. Из 1200 с лишним остановок в городе каждая пятая, по данным администрации, не удовлетворяет нормам. Глава региона проинспектировал экспериментальный павильон на проспекте Театральном. Конструкция оснащена видеокамерами, дисплеем с расписанием, USB-разъёмами, тревожной кнопкой и точкой доступа Wi-Fi.

В 2025-м в Ростове-на-Дону смонтировали 50 подобных «умных» остановок. На 2026-й запланирована установка ещё 200 комплексов — поровну между высокотехнологичными и стандартными. Согласно долгосрочному плану, к 2029 году в городе должно появиться 450 современных павильонов, оборудованных информационными табло.

Станислав Маслаков