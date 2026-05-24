Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал усилить удары по территории Украины. По его мнению, «руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России,— написал господин Медведев в Telegram.— Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам ... Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать».

Дмитрий Медведев задался вопросом, не следует ли России прекратить атаки, «чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима». Он полагает, что российским вооруженным силам следует придерживаться противоположной тактики: «Нет, конечно. Надо бить – как сегодня и еще гораздо сильнее».

Минобороны РФ вчера днем сообщило об ударах по связанным с ВСУ объектам энергетики Украины. О нанесении ударов 24 мая ведомство пока не отчитывалось.