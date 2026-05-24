Граждане чихали на лечение

Сезонные лекарства этой весной не принесли фармрознице ощутимого роста продаж. Реализация антигистаминных препаратов, применяемых при аллергии, в натуральном выражении в конце февраля — начале мая снизилась на 4% год к году. Отчасти виной этому холодный апрель в центральной части России, на которую приходится около трети всех продаж. Кроме того, эксперты считают, что граждане стали экономить и на лекарствах, леча только острые состояния.

В России аптечные продажи антигистаминных препаратов, назначаемых при лечении аллергии, весной 2026 года показали снижение, следует из данных DSM Group, предоставленных “Ъ”. За десять недель — с конца февраля и по начало мая, когда в большей части регионов России начинается сезон цветения,— натуральные продажи таких средств снизились на 4% год к году, до 17,9 млн упаковок. В денежном выражении объемы реализации выросли на 5,1%, что соответствует уровню годовой инфляции: Росстат в конце апреля оценивал ее в 5,6%. Всего с 23 февраля по 3 мая 2026 года потребители потратили на средства от аллергии 5,7 млрд руб., подсчитали в DSM Group.

По недельным данным видно, что небольшой рост продаж в упаковках (на 2,3–6,9% год к году) фиксировался в конце марта и до середины апреля. Но к концу месяца продажи снова снизились — сразу на 12% год к году. В денежном выражении в центральной России реализация таких препаратов снизилась на 2% год к году, в то время как, например, на Дальнем Востоке и в Крыму показатель вырос на 16,8% и 17,2% соответственно. Однако на эти части страны приходится до 5% всех продаж антигистаминных средств, тогда как на центральную часть России — треть.

В «Ригле» сообщили “Ъ” о сокращении в аптечной сети в этом сезоне продаж средств от аллергии на 15% в деньгах и в упаковках. Повышенного спроса нет даже несмотря на то, что сезон аллергий, по наблюдениям врачей, в этом году в некоторых частях страны начался раньше обычного, говорит коммерческий директор фармритейлера Илья Николаев. На это могли повлиять перепады температур и осадки, которые препятствовали увеличению концентрации пыльцы, предполагает он.

Апрельские заморозки и снега, впрочем, не помогли и продажам противовирусных препаратов и средств для устранения симптомов простуды.

Согласно DSM Group, с 23 февраля по 3 мая в аптеках было продано 15,9 млн упаковок противовирусных на 10,4 млрд руб.: это меньше на 13,5% год к году в натуральном выражении, в денежном — на 7,1%. С 9-й по 12-ю недели 2026 года падение в упаковках было обвальным — до 24,6% за неделю. Лишь к маю, к 18-й неделе, наметился слабый рост — на 3,6%. Это была неделя, когда в центральную Россию пришли аномальные для весны заморозки (см. “Ъ” от 27 апреля). Ситуация в сегменте безрецептурных средств от простуды схожая: за десять недель было продано 11,3 млн упаковок на 5,9 млрд руб., что соответственно меньше год к году на 10% и 3,3%.

Снижение продаж в сегменте связано с тем, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в этом сезоне пришелся на декабрь. Весеннее обострение было не таким тяжелым, отмечают в «Биннофарм групп» (производит, например, противовирусный препарат «Кагоцел»). В феврале-марте 2025 года заболеваемость гриппом и ОРВИ была высокой, а сейчас в условиях высоких показателей прошлого года она выглядит скромно, подтверждают в аптечной сети «36,6». В «Озон Фармацевтике» говорят, что видят снижение объемов реализации в особенности порошков и таблеток от температуры и насморка.

Но в целом на продажах сезонных лекарств больше всего сказывается стремление потребителей к экономии. Они сейчас зачастую готовы тратиться на лечение хронических заболеваний, или если самочувствие уже очень плохое, отмечает управляющий директор аналитического агентства Twiga Data Solutions Александр Жомов. Кроме того, роль играет и переход потребителей на курсовое профилактическое лечение, добавляют в сети «36,6». «Легкие симптомы люди стараются просто перетерпеть, это подтверждают продажи: противовирусные препараты упали сильнее, чем безрецептурные средства от простуды»,— говорят в «Озон Фармацевтике».

Виктория Колганова