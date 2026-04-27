Сети временно недоступны

Снегопад оставил часть Подмосковья и других регионов без электроэнергии

Рекордный за полвека снегопад привел к временным отключениям электроэнергии на юге и востоке Московской области, а также в других регионах центра России. Год назад Подмосковье столкнулось с аналогичными последствиями весеннего снегопада. Аналитики считают, что ответственность крупных сетевых компаний за надежность электроснабжения стоит привязать к срокам отключения.

Из-за мощного снегопада 27 апреля повреждения линий электропередачи зафиксированы в Московской, Ленинградской, Псковской, Тверской, Тульской, Калужской и Рязанской областях, сообщили «Россети». На восстановление энергоснабжения к утру были направлены 753 бригады: 2,2 тыс. энергетиков и 832 единицы спецтехники. В основном аварии вызвали обрывы линий электропередачи из-за мокрого снега и падения деревьев при шквалистом ветре.

В начале мая 2025 года циклон с «рекордным» снегопадом и сильным ветром привел к самым массовым отключениям электроэнергии в Подмосковье за последние десятилетия. Тогда без света осталось 760 населенных пунктов, а 4,4 тыс. подстанций были обесточены. Ситуация затронула преимущественно северо-запад Московской области.

Сегодня с последствиями непогоды столкнулись, прежде всего, юг и восток региона, сообщила пресс-служба Минэнерго Московской области.

В восстановлении электросетей изначально участвовала 181 бригада «Россети Московский регион», а также 35 бригад «Мособлэнерго». По данным «Россети Московский регион», в восстановлении электроснабжения Подмосковья и ТиНАО могут быть задействованы 354 бригады компании. Временное энергоснабжение потребителей обеспечивают 190 резервных источников общей мощностью 74,4 МВт.

В «Россети Московский регион» сообщили “Ъ”, что обрывы проводов вызваны сверхнормативными нагрузками из-за налипания снега, шквалистого ветра, падения веток, деревьев и иных сторонних предметов на ЛЭП. Компания, по ее словам, заблаговременно подготовилась к волне непогоды, был введен режим повышенной готовности энергетиков.

Благодаря этому к 16:00 27 апреля удалось восстановить электроснабжение 70% потребителей компании, нарушенное мощным циклоном с обильными осадками в виде снега и ветром c порывами до 23 м/с. «Сегодня в Москве и Подмосковье выпало до 12 мм снега — это абсолютный рекорд за последние 55 лет»,— говорят в «Россети Московский регион». Там добавили, что максимальные силы и средства сосредоточены в южных и восточных округах Подмосковья: в Чехове, Раменском, Ступино, Домодедово, Балашихе, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Ногинске.

«Россети Московский регион» — сетевая компания, которая обслуживает более 90% потребителей Москвы и Московской области. По итогам 2025 года чистая прибыль увеличилась год к году в три раза — до 41,78 млрд руб., выручка выросла на 14,8%, до 284,6 млрд руб.

По данным Минэнерго, в результате непогоды 27 апреля на территории Московского региона было отключено в 1,5 раза меньше трансформаторных подстанций и линий электропередачи 6–110 кВ, чем в прошлом году при аналогичных неблагоприятных погодных явлениях. В министерстве сообщили, что продолжат следить за ходом аварийных работ до восстановления электроснабжения всех потребителей.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что аварийные ситуации исключить невозможно, но важно, как на них реагирует сетевая компания. Он напоминает, что именно для повышения надежности и усиления ответственности крупнейшие участники рынка получили статус системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО).

У них есть эксклюзивные механизмы тарифного регулирования: метод RAB (Regulatory Asset Base; учет в тарифе дохода на инвестированный капитал), учет в тарифной выручке расчетной предпринимательской прибыли, установление уровня ОРЕХ как предельно допустимого и др., поясняет аналитик. Кроме того, в отношении многих СТСО на региональном уровне заключены регуляторные соглашения, предусматривающие рост тарифов с опережением параметров социально-экономического развития (в частности, у «Ленэнерго» и ПАО «Россети Московский регион»).

Но экономическая мотивация крупных компаний к повышению надежности заметно не увеличилась, указывает господин Сасим.

По его мнению, целесообразно, чтобы это выражалось в реальной экономической ответственности СТСО перед потребителями в случае, если продолжительность отключения выходит за рамки приемлемых нормативов. Сегодня вопрос экономической ответственности СТСО остается наиболее дискуссионным и наименее урегулированным, считает эксперт.

Анна Тыбинь

Фотогалерея

В Москве выпал апрельский снег

Предыдущая фотография
Высота снежного покрова в Москве к утру достигла 12 см

Снегопад побил рекорд 27 апреля 1971 года: тогда в столице выпало 10 см осадков

Упавшие ограждения на Старом Арбате в Москве

Из-за непогоды на трассе Луховицы — Зарайск произошла смертельная авария — двое погибли, массовое ДТП также случилось на Ярославском шоссе

За последние сутки выпала половина месячной нормы осадков

Сервисы приостановили прокат самокатов и велосипедов, каршеринг ограничил доступ к автомобилям на летней резине

Городские службы перешли на усиленный режим работы

В Подмосковье 27 апреля ветер может достигать 25 м/с

Около 50 деревьев упало в разных районах Москвы. Парки города приостановили работу

Электричество пропало в Чехове, Раменском, Ступино, Домодедово, Балашихе, Орехово-Зуево, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Дубне и Ногинске — из-за повреждения линий электропередач

По данным центра погоды «Фобос», снегопад прекратится только в среду, тогда же растает образовавшийся покров

Из-за видимости менее 1000 м в аэропорту «Внуково» задержали десятки рейсов

Приостановлено движение поездов Савеловского и Казанского направлений. Поезда, следующие до Павелецкого вокзала, отстают от графика до 2,5 часов

Движение между станциями «Партизанская» и «Щелковская» приостановили из-за падения дерева на пути

В последний раз в столичном регионе снег выпадал 9 апреля — тогда высота покрова достигла 5 см

Потепление до +15 градусов и выше начнется в регионе после 1 мая

Памятник маршалу Георгию Жукову

Сотрудник коммунальной службы города во время уборки снега

Курьеры доставляют заказы несмотря на непогоду

Автомобиль, пострадавший от падения дерева

Предупреждение об обильных осадках в столице действует до 23:00 27 апреля

