Жителей и гостей Сочи предупредили об учебных стрельбах

Сегодня, 24 мая 2026 года, в акватории морского порта Сочи дважды проведут учебные стрельбы, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Первые учебные стрельбы начнутся в 11:30. Вторые — в конце воскресного дня, в 23:00. Администрация Сочи просит сохранять спокойствие и напоминает, что регулярная отработка действий военными позволяет обеспечивать безопасность жителей и гостей курорта.

Как ранее писал «Ъ-Сочи», учебные стрельбы в Сочи провели 21 и 22 мая.

Маргарита Синкевич