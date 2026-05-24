На Дону продажи алкоголя в майские праздники выросли на 0,4%

В Ростовской области в период майских праздников 2026 года розничные продажи алкоголя выросли на 0,4% год к году и составили 765,4 тыс. дал, сообщили в региональном департаменте потребительского рынка. Для сравнения, за 1–11 мая 2025 года в области продали 762,5 тыс. дал алкогольной продукции, пишет РБК Ростов со ссылкой на региональный департамент потребительского рынка.

Главный вклад в динамику обеспечило пиво и напитки на его основе. Их продажи за отчетный период выросли на 2%, до 624,3 тыс. дал, что подтверждает устойчивый сезонный спрос на самую массовую категорию алкоголя в длинные праздничные выходные. В то же время спрос на вино снизился: тихих и игристых вин продали 53,7 тыс. дал, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Продажи водки тоже пошли вниз — на 5,3%, до 47,4 тыс. дал.

Майский рост не меняет общей картины на рынке. По итогам первого квартала 2026 года розничные продажи алкогольной продукции в регионе составили 1,025 млн дал, что на 4% меньше, чем годом ранее. В пересчете на душу населения показатель без учета пива и пивных напитков снизился до 0,2 л против 0,3 л в первом квартале 2025 года, то есть на 33%. В департаменте это снижение связали с общероссийским трендом на сокращение продаж алкоголя.

На этом фоне праздничная динамика выглядит скорее как краткосрочный сезонный всплеск, чем как разворот рынка. Основной спрос в регионе по-прежнему формирует пивная категория, тогда как вино и крепкий алкоголь демонстрируют более слабые продажи.

