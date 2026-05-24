Володин рассказал о многократном увеличении налоговых пошлин для мигрантов

Госдума на следующей неделе начнет рассмотрение поправок в миграционное законодательство, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас на рассмотрении парламента находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции. В частности, депутаты рассмотрят проекты, повышающие налоговые сборы для иностранных граждан в 5–12 раз, отметил господин Володин. По его словам, меры принесут дополнительные доходы в бюджет в размере около 15 млрд руб. в год.

В частности, подготовленный правительством законопроект предполагает, что сбор за выдачу вида на жительство увеличится с 6 тыс. до 30 тыс. руб. За разрешение на временное проживание (РВП) иностранца будут взимать 15 тыс. руб. вместо 1,92 тыс. руб. Пошлину за выдачу разрешения на работу для иностранцев повысят с 4,2 тыс. до 5 тыс. руб. Сбор за прием в гражданство России вырастет с 4,2 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Пошлина за разрешение привлекать на работу мигрантов увеличится до 15 тыс. руб. за каждого человека.