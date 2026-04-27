В кабмине поддержали увеличение пошлины для иностранцев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, по данным “Ъ”, одобрила проект поправок к Налоговому кодексу РФ, значительно увеличивающий размер сборов для иностранцев за визовые и регистрационные действия.

Так, пошлину за выдачу многократной визы в РФ предложено увеличить с 1,92 тыс. до 6 тыс. руб., сбор за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. руб.

За разрешение на временное проживание (РВП) иностранца хотят взимать 15 тыс. руб. вместо 1,92 тыс. руб. (исключение делается для получения РВП в образовательных целях; эту пошлину предлагается довести до 8 тыс. руб.).

Пошлину за выдачу разрешения на работу в правительстве планируют повысить с 4,2 тыс. до 5 тыс. руб., а за разрешение на привлечение зарубежных работников взимать не 12 тыс. руб., а 15 тыс. руб.

Дороже всего, судя по тексту поправок, иностранцу обойдется прием в гражданство РФ или выход из него — 50 тыс. руб. (вместо нынешних 4,2 тыс.).

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил “Ъ”, что поправками освобождаются от уплаты сбора за прием в российское гражданство участники госпрограммы переселения соотечественников и лица, заключившие годовой контракт с Минобороны в период СВО. Кроме того, предложено увеличить пошлину за приглашение зарубежного гражданина — с 960 руб. до 8 тыс. руб. (за каждого). Законопроектом вводятся и новые виды сборов, в том числе за замену вида на жительство (6 тыс. руб.) и выдачу дубликата РВП (например, в связи с его утратой; 5 тыс. руб.).

Авторы поправок из Минфина РФ ожидают, что после их принятия Госдумой дополнительные поступления в бюджет в 2026 году составят около 7,9 млрд руб., в 2027 году — около 15,8 млрд руб. В пояснительной записке к проекту утверждается, что увеличение сборов направлено на «первоочередное трудоустройство граждан РФ и соблюдение их социальных гарантий». Примечательно, что в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ подчеркивают: повышение пошлин «не может рассматриваться как самостоятельная мера», обеспечивающая приоритетное трудоустройство граждан РФ и тем более соблюдение их социальных гарантий даже в случае снижения миграционной привлекательности рынка труда.

Александр Воронов