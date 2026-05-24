Ростовстат зафиксировал скачок цен на картофель, лук и морковь к середине мая

В Ростовской области к 18 мая 2025 года зафиксирован рост розничных цен на три популярные овощные позиции — картофель, репчатый лук и морковь, о чем свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Ростовстата.

Аналитики региональной статистической службы подвели итоги наблюдений за потребительским рынком и выявили удорожание базового набора овощей «борщевой группы» по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший разброс цен отмечен на картофель: средняя стоимость килограмма в регионе поднялась с 61,11 до 63,18 руб., увеличившись чуть более чем на два руб.

При этом в разных муниципалитетах ситуация заметно разнится. Как отмечается в сводке, в Волгодонске картофель всё ещё можно приобрести по цене ниже средней по региону — 57,43 руб. за килограмм. Самыми «дорогими» точками на карте стали донская столица (63,61 руб.) и город Миллерово, где ценник превысил планку в 71,64 руб.

Похожая динамика наблюдается и в отношении репчатого лука. За неделю стоимость продукта выросла более чем на рубль, составив к 18 мая 55,83 руб. против прежних 54,64 руб. Аналитики подчеркивают, что максимально выгодное предложение для покупателей сложилось в Ростове-на-Дону — там лук реализуется в среднем по 53,98 руб. Аутсайдером по ценовой доступности стал Сальск: местные жители вынуждены платить за овощ 60,79 руб. за килограмм.

Морковь подорожала на 85 копеек, поднявшись в цене с 55,07 до 55,92 руб. В Ростове и Волгодонске килограмм корнеплода можно найти по 54,45 и 55,84 руб. соответственно, что соответствует нижним границам ценового коридора. Напротив, в Миллерово стоимость моркови оказалась выше среднеобластного показателя и достигла отметки 58,17 руб.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с сезонным исчерпанием запасов прошлогоднего урожая и ростом оптовых отпускных цен. Ожидается, что с поступлением на прилавки продукции нового сельскохозяйственного сезона ценовая конъюнктура может измениться.

Станислав Маслаков