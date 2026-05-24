Выплату контрактникам в Свердловской области снизили на 200 тыс. руб.

В Свердловской области выплату заключившим контракт с Минобороны снизили на 200 тыс. руб. — до 2,5 млн руб. Соответствующее постановление подписал глава региона Денис Паслер.

«В размере 2 500 000 рублей гражданину, заключившему в период с 23 мая 2026 года по З1 декабря 2026 года контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации»,— указано в постановлении.

Выплаты за контракты, заключенные до 22 мая включительно, сохранятся на уровне 2,7 млн руб.

Сумма в 2,7 млн руб. была установлена в начале 2026 года. В 2025 году на поддержку заключивших контракт было направлено 35 млрд руб.